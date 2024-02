Decretazo: Martín Menem completó la bicameral de DNU después de 40 días para frenar la derogación

Menem demoró el trámite hace 40 días con el argumento de que Unión por la Patria envió cuatro nombres y le corresponden tres, según la ley 26.122. Esa situación no cambió, pero el riojano la resolvió este lunes con el mismo método que utilizó para conformar el resto de las comisiones: dejó fuera a una de las figuras propuestas por el peronismo. El excluido fue el jefe de la bancada, Germán Martínez .

Es por eso que los elegidos fueron Mariano Recalde, María Teresa González y Anabel Fernández Sagasti (Unión por la Patria), Víctor Zimmermann (UCR), Juan Pagotto (La Libertad Avanza), Luis Juez (PRO), el salteño Juan Carlos Romero (Cambio Federal) y Carlos Espínola, de Unidad Federal.

german martinez.jpg Germán Martínez, jefe de Unión por la Patria. Martín Menem lo dejó fuera de la bicameral que debatirá el decretazo.

Villarruel y Menem se preocuparon por seleccionar figuras de la oposición con perfiles dialoguistas y en dejar en minoría a UP, que con seis de los 16 miembros no podrá dominar las votaciones. Tampoco podrá evitar que algunos decretos no sean tratados en la comisión rápidamente. La presidencia le corresponde al Senado y Pagotto tendría el aval para ser elegido.

La vida del decretazo

Como anticipó Letra P, Menem demoró la conformación de la bicameral para evitar que el DNU 70/23 sea tratado luego de que la Justicia invalidó el capítulo de la reforma laboral, con la expectativa de que la Corte falle a favor del contenido.

La ley que regula los decretos le asigna un poder relativo a la bicameral, porque transcurridos diez días hábiles de su arribo al Congreso permite que sean tratados en los recintos sin que hayan sido dictaminados. No se evalúa su contenido del DNU sino los motivos que justificaron haber evitado legislar sin el trámite parlamentario tradicional. Si ambas Cámaras lo rechazan, queda derogado por completo.

Unión por la Patria metió presión en el Senado para derogarlo y ya tiene los votos, con el aporte de partidos provinciales de Neuquén, Río Negro y Santa Cruz. Con ese dato, Villarruel evitó convocar a las tres sesiones pedidas por el interbloque conducido por José Mayans.

La última fue solicitada para el próximo viernes a las 14. A las 10 de ese día, la vicepresidenta tendrá que abrir el recinto para realizar la sesión preparatoria, un trámite formal que consiste en ratificar o elegir autoridades. UP expondrá la situación del decretazo y si bien podrá pedir que se vote, tal vez exhiba el escenario adverso en la Cámara alta.

El fracaso de la ley ómnibus complicó el panorama para el Gobierno, porque menguó su capacidad de sumar aliados. Ante esa situación, la semana pasada la UCR pidió activar la bicameral para discutir el decretazo y evitar la presión de UP. El documento tuvo la firma del presidente del partido, el senador Martín Lousteau, y las autoridades de los bloques. Menem aceptó. Fue su mejor opción.