La ley 26.122 permite que se apliquen igual, a no ser que una mayoría en los dos recintos se reúna para derogarlos. Villarruel intentará debatirlos de a uno y desafiar a la oposición no peronista a definir si desea sostener cada una de las medidas que tomó Alberto sin pasar por el Congreso.

Reunión del bloque de senadores de @LLibertadAvanza con @JMilei y @VickyVillarruel. La Ley Bases es fundamental para comenzar a resolver la situación económica del país. pic.twitter.com/K6G2OQ3JvI — Francisco Paoltroni (@PaoltroniF) February 1, 2024

La bicameral tampoco se conformó este año porque el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, nunca oficializó a los ocho elegidos de esa Casa. Su pretexto fue que Unión por la Patria envió a cuatro miembros y no a los tres que le correspondían. Este conflicto administrativo le permitió al Gobierno no debatir el decretazo y, como se vencieron los plazos, puede tratarse en los recintos si hay una mayoría que lo decide.

En diálogo con Letra P, Atauche aclaró que Menem no es culpable de la parálisis de la bicameral sino el bloque de UP en Diputados, que no acepta enviar tres nombres. "Son los que están paralizando la comisión, no es Menem", destacó. En el comunicado, el bloque le solicita a la Cámara de Diputados que "a la mayor brevedad posible designe los miembros para integrar la Comisión Bicameral Permanente de Trámite legislativo".

Menem tiene un recurso para habilitar la bicameral, que es el mismo que utilizó Villarruel en el Senado y el propio riojano para poner en funcionamiento las comisiones: borrar uno de los miembros elegidos por UP.

Miliei no abordó el tema en la reunión que tuvo con el bloque de senadores. "Estaba tranquilo, nos habló de economía y de prepararnos para tratar la ley ómnibus", contó a Letra P uno de los presentes.