Manuel Adorni demora su visita al Senado y Patricia Bullrich busca frenar la sesión para que no lo remuevan

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni mantiene paralizado al Senado . El jefe de Gabinete anunció que brindará su informe de gestión en julio, pero se negó a confirmar una fecha precisa. Ante la posibilidad de que la oposición vote su desplazamiento, Patricia Bullrich intentará aplazar la sesión que estaba prevista para el jueves.

El jefe del peronismo, José Mayans , anunció que buscará abrir el recinto y buscará una mayoría para votar la expulsión del funcionario, quien, en su defensa por las acusaciones de enriquecimiento ilícito, confesó haber evadido impuestos.

La definición de su futuro empezará a definirse en una reunión de labor parlamentaria del Senado, citada por Victoria Villarruel para este miércoles a las 18 horas, cuando las autoridades de bloque deben definir una hoja de ruta. La vicepresidenta citó a los senadores el pasado jueves, cuando Adorni, en su cuenta Twitter, había anunciado que durante el próximo mes brindaría su informe de gestión.

La Constitución Nacional obliga a que el ministro coordinador exponga al menos una vez al mes en una de las cámaras y hace un año que quien ocupa ese cargo no asiste al Senado. Es por eso que Villarruel quiere definir un mecanismo de presión para acelerar los tiempos de la visita del funcionario.

Acabo de comunicarle a la mesa política que durante el mes de julio iré al Senado de la Nación para presentar el Informe de Gestión del Gobierno. Fin.

En el debate deberá definirse además si se confirma una sesión para el día siguiente, cuando el oficialismo tenía dos temas: el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y el ingreso de pliegos judiciales. Bullrich intentará convencer a sus aliados de estirar los tiempos.

La jugada de Patricia Bullrich

Este fin de semana, la jefa de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado anunció que Adorni estará en el recinto el 2 de julio, pero el jefe de Gabinete nunca confirmó esa fecha, un paso necesario para que su visita sea oficializada. El trámite es el siguiente: el funcionario debe ponerse a disposición de asistir al recinto en una fecha precisa y fijar un plazo para recibir preguntas escritas. Esto nunca ocurrió y Bullrich tuvo que cambiar su estrategia.

"La única confirmación es que vamos a ir en julio. Nunca dijimos cuándo", confirmaron a Letra P desde la Casa Rosada. Sin este dato, la presidenta del oficialismo en el Senado decidió intentar que el jueves no se abra el recinto, porque si empieza el debate sobre la continuidad del exvocero presidencial, el final es incierto.

Como explicó Letra P, la UCR y el PRO cuestionaron al funcionario en comunicados institucionales y difícilmente lo protejan si les toca votar sobre su futuro. Con su posicionamiento público, ambas fuerzas, aliadas de LLA en la mayoría de las sesiones, intentaron que Javier Milei defina una salida elegante de su jefe de ministros, pero esa alternativa no fue tenida en cuenta por el Presidente.

La votación que pedirá el PJ

En el peronismo están dispuestos a jugar todas las cartas para que el próximo jueves se considere en el recinto la continuidad de Adorni. “Mañana tenemos labor parlamentaria y voy a reclamar el tratamiento sobre tablas. Con 37 votos podemos destituir al jefe de gabinete”, anunció Mayans.

El PJ usará para exponer al resto de la oposición y no descartan ir al recinto el jueves para acusar a los ausentes de ser cómplices del ministro coordinador. Esta bancada presentó un proyecto de resolución con dos propuestas: solicitar que Adorni asista a brindar el informe de gestión en una semana y, luego de esa exposición, se vote la moción de censura, que es el mecanismo previsto en la Constitución para desplazar a un jefe de Gabinete.

Habrá un debate reglamentario amplio. Para votar una moción de censura, se necesita una mayoría de los miembros de cada una de las cámaras. En el oficialismo sostienen que, si Mayans pide incluir un proyecto de resolución no dictaminado, deberá reunir los dos tercios. El formoseño contraatacó con la carta magna y advirtió que, si recibe esa presión, exigirá votar directamente la moción de censura en la sesión con la mitad más uno del recinto.

El desafío de Mayans alteró a los partidos provinciales que son aliados del Gobierno y en estos días recibieron llamados de la Casa Rosada para que no se sumen a una embestida. La presión recae sobre los integrantes de Provincias Unidas (PU), como también a los gobernadores de Salta, Catamarca, Misiones, Neuquén y Chubut. "No queremos poner la cara por Adorni ni ser funcionales al kirchnerismo. Pero como muy tarde, esto debe resolverse en una semana", sostuvo un senador aliado a Letra P.

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El PRO, la UCR y parte de los aliados libertarios le soltaron la mano, mientras la oposición busca reunir los votos para poner en juego su continuidad como jefe de Gabinete



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Los números para echar Adorni

Mayans tiene confianza de llegar a los 37 votos si se abre el recinto. A los 25 que reúne entre las tribus del interbloque, deberían sumarse 12 votos. El formoseño espera un efecto dominó, similar al que hubo cuando se votó la expulsión de Edgardo Kuider. Es que ningún senador querrá votar a favor del jefe de Gabinete para que sea destituido.

El radicalismo tiene diez votos y sólo cinco responden a gobernadores. Mendoza y Corrientes tienen dos cada uno; y Chaco otro. El correntino Eduardo Vischi, el viernes se mostró a favor de desplazar al exvocero si no da explicaciones convincentes, debe votarse su expulsión.

El PRO cuenta con tres bancas, aunque una quedará libre, porque Andrea Cristina tiene licencia por maternidad. El jefe de este bloque, Martín Goerling Lara, pidió en una entrevista que Adorni renuncie. Hay seis senadores que difícilmente protejan al funcionario si se define su continuidad en el recinto. La dupla de Santa Cruz, Natalia Gadano y José María Carambia, quienes no responden a rajatabla a su gobernador, Claudio Vidal.

La cordobesa Alejandra Vigo (PU), es la esposa del diputado Juan Schiaretti, quien en un comunicado pidió la salida del ministro coordinador. El bloque Convicción Federal tiene referentes de tres gobernadores: Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y la jujeña Corolina Moisés, leal al mandatario salteño Gustavo Sáenz, quien también controla el voto de su coterránea Flavia Royón. Queda siempre suelto el voto de la tucumana Beatriz Ávila, en contacto con su gobernador.

Ninguno de estos gobernadores quiere salvar al funcionario de mayor rango y esperan que esa situación no llegue. Más recluidos están los mandatarios Ignacio Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén), con un voto cada uno; y Hugo Passalacqua (Misiones), quien controla una dupla que siempre responde al Gobierno. Nada parece cambiar. En su caso.