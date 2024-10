Veto blindado: la Casa Rosada les cuelga la medalla a Lule Menem y Santiago Caputo

El riojano, que responde de manera directa a Karina Milei , cuentan en Balcarce 50 que fue el encargado de comunicarse con el gobernador Raúl Jalil para que le ordene a su diputada, la catamarqueña Fernanda Ávila , que no bajara al recinto, pese a que se encontraba en su despacho del Congreso .

El triunfo de la Casa Rosada y los próximos escenarios

El resultado de la votación en el Congreso fue tomado con entusiasmo en los pasillos de la sede gubernamental libertaria. Hubo celebración en las redes sociales, como los mensajes que difundieron el vocero presidencial, Manuel Adorni, o la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que tiene bajo su órbita la Secretaría de Educación, a través de Carlos Torrendel.

Reconocemos la importancia del equilibrio fiscal como una política central, y la Cámara de Diputados ha tomado una decisión clave para preservarlo al detener la Ley de Financiamiento Universitario. Seguimos comprometidos con una educación pública de calidad, por eso consideramos… — Sandra Pettovello (@SPettovelloOK) October 9, 2024

Milei se dedicó a retuitear varios de los posteos celebratorios, incluyendo la suba de bonos y acciones argentinas en el exterior a los minutos de quedar ratificado el veto presidencial.

Es la calma que antecede al huracán: el Gobierno deberá enfrentar ahora otro escenario político adverso, con un paro por 24 horas en las 62 universidades públicas de todo el país, al que puede sumarse la convocatoria a una nueva movilización contra el ajuste a la educación por parte de la administración libertaria.

Este jueves, la mesa política de Balcarce 50 buscó mostrarse despreocupada con las posibles medidas de fuerza de la comunidad educativa. Sin embargo, en las dos movilizaciones anteriores al Congreso - el 2 de octubre y el 3 de abril - sí había admitido un desgaste en la opinión pública a raíz del conflicto que atraviesa a la clase media.

"Es distinto, el paro es convocado por la izquierda", sostuvo un funcionario de alto rango, que horas después de una de las dos convocatorias se había mostrado exultante con que también se hayan movilizado dirigentes de la oposición, como Horacio Rodríguez Larreta y Sergio Massa.

Javier Milei y la futura agenda política

"No estamos en contra de las universidades, pero más allá de que el proyecto no era tan claro, porque no decía de dónde debíamos sacar los fondos para sostenerlo, ni tampoco cuánto iba a representar en términos económicos, por supuesto que la cuestión de fondo era política", reconoció a Letra P una fuente de diálogo directo con el Presidente.

La frase hace mención a que con este triunfo, la Casa Rosada logró quebrar casi todos los bloques en la Cámara de Diputados y ordenar detrás de sí a un buen número de aliados, con los que podría confluir en algún tipo de acuerdo electoral en 2025.

"Es una buena señal, porque si no nos acompañaban con el veto, eso iba a significar la quema de todos los puentes", comentó una voz libertaria inobjetable, que sueña de cara al futuro, con armar un interbloque entre LLA, el PRO, el MID y otros espacios aliados que le den al jefe de Estado una gobernabilidad más estable.

Sigue siendo un objetivo en el que trabaja la mesa chica de Milei, frente a la resistencia abierta de Mauricio Macri a una fusión entre LLA y el PRO. La reunión entre Caputo y el expresidente de la semana pasada puede ser la antesala de un nuevo capítulo de la novela que se está escribiendo en el Congreso.