MÁXIMA TENSIÓN EN LA REGIÓN

Javier Milei vs. Lula da Silva por Venezuela: celebración del argentino y dura condena del brasileño

"¡Viva la libertad!", festejó uno. Ataque "inaceptable" y "precedente extremadamente peligroso", advirtió el otro.

Por Letra P | Periodismo Político
Luiz Inácio Lula da Silva y Javier Milei.

El ataque a Venezuela perpetrado este sábado por Estados Unidos, que incluyó la captura y extracción de Nicolás Maduro, según anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso otra vez en la superficie las diferencias entre Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva, que reaccionaron de manera diametralmente opuesta.

Javier Milei celebra

El mandatario argentino celebró la intervención estadounidense en el país caribeño con un tuit en el que expresa su clásico "¡Viva la libertad carajo!" y acompañó el mensaje con un video con un fragmento de un discurso que pronunció en una cumbre del Mercosur, precisamente frente a su par de Brasil.

En ese mensaje, califica a Maduro de "narcoterrorista", líder de una "dictadura atroz", y saluda "la presión de Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano".

"El Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el Presidente de los Estados Unidos de América y por su Gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, líder del Cartel de los Soles, declarada como organización terrorista por el Gobierno argentino el pasado 26 de agosto", se pronunció, en tanto, el canciller Pablo Quirno en un mensaje publicado en redes sociales.

A través del ministro de Relaciones Exteriores, el gobierno argentino expresó su deseo de que el ataque de Estados Unidos "haga posible que las autoridades legítimamente elegidas por el pueblo venezolano en las elecciones celebradas en 2024, incluido el presidente electo Edmundo González Urrutia, puedan finalmente ejercer su mandato constitucional" y destacó "el liderazgo de María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, en la defensa de la democracia y la libertad en Venezuela".

Lula da Silva condena

En la vereda de enfrente, el presidente brasileño dijo que "los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente han traspasado una línea inaceptable", al tempo que evaluó esas acciones como "una grave afrenta a la soberanía de Venezuela" y "un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional".

En un mensaje que publicó en redes sociales, el mandatario vecino destacó que "atacar a los países, en flagrante violación del derecho internacional, es el primer paso hacia un mundo de violencia, caos e inestabilidad, donde la ley del más fuerte prevalece sobre el multilateralismo".

"Esta acción recuerda los peores momentos de injerencia en la política latinoamericana y caribeña y amenaza la preservación de la región como zona de paz", advirtió y pidió que la comunidad internacional, a través de las Naciones Unidas, responda "con firmeza".

"Brasil condena estas acciones y se mantiene dispuesto a promover el diálogo y la cooperación", cerró su pronunciamiento.

