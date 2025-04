Universidades a las urnas: el mapa de comicios en las federaciones gremiales de docentes

Con presencia en 27 universidades y anclaje en la izquierda, Conadu Histórica es fuerte en la Patagonia y Cuyo, pero construyó representación también en San Juan, San Luis, Salta, Jujuy y Tucumán. En tanto, en la UBA disputan el lugar cerca de Conadu, ya que ahí la mayoría la tiene Fedun.

Nuevo nombre en Conadu

La elección será en la primera quincena de octubre, cuando el 3 o 10 de ese mes se realice el Congreso Ordinario y se renueve la mesa ejecutiva de la Federación, con una incógnita sobre la secretaría general, ya que, como contó en una entrevista con Letra P, Carlos De Feo no volverá a postularse para renovar el cargo. Si bien no hay cláusula que se lo impida, después de dos mandatos consecutivos decidió no ser candidato y hasta el momento no está definida la lista ni los nombres que la integrarían. En junio, a más tardar julio, se realiza la asamblea de junta electoral y habrá definiciones.

La federación ha tenido como tradición llevar dos listas, pero en las tres últimas elecciones ha habido una sola y con una premisa: la paridad de género, lo que implica que tiene que haber 50% de mujeres mínimo y esto debe ser intercalado para evitar que estos lugares se acumulen en los cargos vocales. En 2025, no está descartada la posibilidad de que haya una lista de oposición que concentra el 30% de los sindicatos incluidos en Conadu.

Hoy, con De Feo -del sindicato docente de la Universidad Nacional de La Plata- en la conducción, esta federación tiene peso en Rosario, Córdoba y en las instituciones del conurbano bonaerense, entre otros, y junto a Conadu histórica están cerca en cantidad de docentes afiliados.

Fedun y un armado con muchas preguntas

Si Conadu está ligada a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Fedun ficha su pertenencia en la Confederación Gederal del Trabajo (CGT) con Daniel Ricci, exsecretario general de Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA), en la conducción.

Con la UBA como base central, donde tienen más de 6.000 afiliados, las y los docentes nucleados en Fedun votarán en diciembre y los dirigentes coinciden en considerar que faltan muchos meses para que haya definiciones. Desde su conformación, en 2005, la federación siempre logró consensuar una sola lista, algo que está por verse en 2025.

Ricci manifestó su expectativa de seguir pero el proceso de discusión tiene un camino recién iniciado. Desde 2023, hay un actor que subió su perfil en Fedun: Emiliano Cagnacci. Es sociólogo, podólogo y fue elegido secretario general de ADUBA en la última elección. Junto a su hermano Luciano, secretario general de Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA), son aliados en el esquema de poder actual de la UBA, donde conduce el exdiputado radical Emiliano Yacobitti desde el vicerrectorado.

Fedun, con un porcentaje de representación cercano al 20%, será la última en votar autoridades en un año de calendario electoral caliente por las legislativas, donde los sindicatos universitarios dejarán definidas con su voto las autoridades para una pelea por la recomposición de salarios especialmente destruidos desde diciembre 2023.