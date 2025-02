Carlos De Feo en la era Javier Milei: "Hoy la universidad está más cerca de la gente"

A meses de jubilarse como docente y dar por terminado su tiempo como dirigente -su mandato termina este año y no se va a presentar para renovarlo-, De Feo asevera que el Frente Sindical Universitario está activo y no descarta la unión de la Conadu y la Conadu Histórica: “Tuvimos plenarios conjuntos, hay unidad en la acción”.

Salarios en la era Javier Milei

-¿Qué pasó con los salarios de los trabajadores universitarios en este primer año de Milei?

-Este gobierno nos mató. En diciembre y en enero no tuvimos ningún aumento. Este año, la pelea va a ser salarial, aunque no solamente. Vienen por la universidad porque no entra en su proyecto de país, pero hay una sociedad que demostró que está dispuesta a defenderla.

-¿Cómo estaban los salarios con otros gobiernos?

-El salario más alto desde la vuelta de la democracia fue el del año 1989. Fue una pelea larguísima, con un paro que duró dos meses. Conseguimos el nomenclador con las categorías y las relaciones entre categorías. Fue una conquista que logró la Conadu con Alfredo Bravo como secretario de Educación.

-¿Y en gobiernos sucesivos?

-Ese salario recién lo pudimos recuperar en los últimos tiempos de Cristina Fernández de Kirchner. De acuerdo a los valores de la canasta alimentaria, con el macrismo cayó 27 puntos, siguió cayendo en la pandemia y empezó a recuperarse al final del gobierno de Alberto Fernández, cuando aumentó 9%. Esto es comparando los aumentos salariales y los valores del Indec.

Carlos De Feo 2.jpg Carlos de Feo termina su mandato como titular de la Conadu.

-¿Por qué generó tanta adhesión la convocatoria de la universidad?

-La universidad es una posibilidad de mejorar la vida para los sectores populares. Las del conurbano se llenaron de estudiantes de la primera generación de universitarios de sus familias. Me terminé de dar cuenta de ese impacto cuando Ernesto Villanueva me invitó a la inauguración de la universidad Arturo Jauretche.

-¿Qué le pasó?

-Iba con el auto, me perdí, dejé el auto y le pregunté a una señora si sabía dónde inauguran la universidad. Dejó de barrer y me dijo “¡¿qué universidad?!”. Le respondí que estaban creando una universidad en Florencio Varela y me dijo: “Ay, qué bueno, los chicos de acá van a poder estudiar”.

La universidad es una de las instituciones del Estado que no te traiciona: si entrás y hacés las cosas bien, salís con un título. En los últimos años hubo becas, computadoras, comedores con precios populares para acompañar esa posibilidad. Hoy la relación de las universidades con el territorio y la gente es mejor a la que había cuando era estudiante. Era más de élite. Hoy la universidad está más cerca de la gente.

-Con Milei nunca hubo acuerdo paritario. ¿Cómo van a encarar el año?

-Con enero proyectado y el 2,5 de inflación, tenemos una pérdida salarial de 71%. Hay 130% de inflación acumulada y el aumento salarial fue del 108%. Esa es la diferencia. El tema es cómo sostener el nivel de funcionamiento de las universidades medias sin el presupuesto que las haga funcionar. Alejandro Álvarez se tiene que ir. Es un provocador. Tanto él como Carlos Torrendell se tienen que ir. Uno porque se dedica a provocar, el otro porque no hace nada.

Carlos De Feo.jpg Arqueólogo, docente e investigador, Carlos De Feo se despide este año de la secretaría general de la Conadu.

-¿Cómo ve el debate en el peronismo?

-Tiene dos meses para las definiciones sobre la conducción y el armado de listas. Hay actores importantes, como Cristina y Axel (Kicillof), pero también hay otros actores de Unión por la Patria que deben estar en esa discusión. No lo dejaría sólo en manos de Cristina y de Axel.

-¿Piensa en la posibilidad de integrar alguna lista, asumir algún cargo?

-No, voy a seguir trabajando en la agrupación de docentes universitarios 22 de noviembre que es la que conduce el sindicato. Voy a seguir haciendo política, pero no con un cargo. Voy a cumplir 75 años, me retiro. En octubre hay elecciones en el sindicato y no me voy a presentar.