Universidades: en el PRO no hay acuerdo por el veto y un sector le pide a Milei que resuelva el conflicto

El acuerdo entre los miembros del bloque amarillo fue no expresar públicamente posturas personales, hasta no tomar una definición el martes, durante la reunión de bloque. Un día antes, Ritondo participará de una nueva mesa legislativa entre LLA y el PRO, en la Casa Rosada , donde podría anticipar el escenario de la votación. No pocos en su bancada creen que en ese momento el oficialismo estará resignado a una derrota.

Como explicó Letra P , este miércoles desde la Casa Rosada y el Congreso activaron una presión a Mauricio Macri para exigirle ordenar a su bloque y sostener el veto a la ley, pero aún no tuvieron respuestas. El expresidente no se pronunció y este jueves comenzó a llamar a referentes del Congreso sólo para pedir opiniones. A ninguno le anticipó una postura.

Macri tuvo una reunión con el bloque del Senado, en la que no se abordó con profundidad el tema universitario. "Lo están discutiendo en Diputados", fue su definición. Sólo atinó a decir que no veía mal profundizar las auditorías.

Los números del PRO

Hay dos dudas en el bloque PRO sobre acompañar el veto a una ley. La principal es si tiene sentido pagar el costo político cuando aún con el respaldo del partido amarillo, Milei no puede garantizar los 86 votos necesarios para no promulgar la norma.

El Gobierno asegura que si el PRO garantiza los 34 de agosto (sobre 38) evitará los dos tercios con el aporte de partidos provinciales que aún no se pronunciaron. Este jueves, el trío salteño anunció que no ayudará a La Libertad Avanza, pero sus socios de Río Negro y Misiones no se expresaron. Tampoco los habituales aliados que tiene el Gobierno en San Juan y Tucumán.

Por si fuera poco, pesan en el macrismo los ninguneos de las últimas semanas. "Una mayoría está a favor de acompañar el veto, pero hay broncas pendientes que no ayudan, como el decreto sobre la ley de acceso a la información pública, los proyectos tributarios que nos cajonearon o el desprecio en el proceso de privatización de Aerolíneas", sostuvo ante Letra P uno de los negociadores PRO.

Hay plata

El otro dilema que surgió de un grupo del PRO es cómo resolverá el Gobierno el conflicto con la comunidad universitaria si no promulga la ley, que obliga a indexar a la inflación gastos de funcionamiento y salarios, con retroactividad a enero y hasta diciembre.

La posibilidad de nuevas marchas es inminente y muchos diputados del PRO recibieron llamados de académicos de las universidades de sus distritos para reprocharles el atraso salarial. De mínima, en el macrismo quieren tener una respuesta si la ley no rige.

"El comunicado de la oficina de la presidencia dice que la discusión salarial se resuelve con el proyecto de presupuesto 2025 pero no es cierto, porque la ley se refiere a los gastos y haberes de este año. Si vamos a avalar el veto necesitamos saber cuál es su propuesta para terminar el conflicto", sostuvo ante Letra P una de las referentes de esta posición en el PRO.

La dioutada tiene otro argumento: al momento de votarse el proyecto, en agosto, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) no había emitido el informe sobre el impacto fiscal de la medida, que alcanza 0.14% del PIB, un costo que sólo es para este año y en el PRO dicen que es exagerado. "Incluye aportes a salarios y gastos que el Gobierno y hizo. Cuanto mucho, el costo es de 0.08. Es un conflicto enorme por nada", se lamentó un diputado PRO, que aún así está decidido a votar a favor del veto.

Macri en el Senado

Este jueves Macri recibió temprano al bloque del Senado del PRO en su casa de Acassuso, con quienes durante más de una hora repasó la estrategia legislativa y electoral. "No nos bajamos del cambio, pero defendemos nuestras banderas históricas, como el republicanismo y la institucionalidad", sostuvo el expresidente.

Evitó referirse a la ley de presupuesto universitario, pero dio algunas pistas. Defendió a la educación pública pero se mostró a favor de avanzar en las auditorías. "Aclaró que este es un tema que deben resolverse en Diputados, aunque dio a entender que no está bien qué el dinero destinado a las universidades se gaste de cualquier manera", explicó a Letra P un senador que participó.

De todos modos, en el Senado el PRO no influirá en el destino de la norma, porque de pasar el filtro de Diputados podría, UP y la UCR quedarían a dos votos de los dos tercios, que podrían conseguir con otras fuerzas. De todos modos, en la marcha de este jueves participó la senadora Guadalupe Tagliaferri, del PRO, quien no estuvo en Acassuso. En el bloque explicaron que fue invitada pero no estaba en la ciudad.

Sí participaron del desayuno el jefe de la bancada Luis Juez -quien votó a favor del presupuesto universitario-, Andrea Cristina, Alfredo De Angeli, Martín Goerling, Carmen Álvarez Rivero y Beatriz Ávila. Macri se mostró interesado en coordinar con mayor precisión con Diputados para no votar diferente. También habló del escenario electoral y el posible acuerdo con LLA. "Lo importante es fortalecer cada distrito", planteó.