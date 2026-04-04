Samanta Schweblin, los destrozos de Javier Milei y el buen mal

En nuestro país, "la ultraderecha (...) lo está destrozando todo". El diagnóstico sobre la obra que está desarrollando Javier Milei en el poder pertenece a la escritora argentina Samanta Schweblin , aclamada en el mundo como una de las figuras más relevantes de la literatura escrita en castellano. "No hay una manera más suave de decirlo", casi que se excusa.

En una entrevista con El País, la autora de Distancia de rescate, Siete casas vacías y Pájaros en la boca, entre otros libros que le dieron prestigio global, dice que la Argentina atraviesa "un momento muy doloroso".

"Además del poder adquisitivo de los ciudadanos, están rompiendo los logros más tangibles y los que más nos representaban: la clase media , la salud pública, la universidad libre y gratuita . Por supuesto que esto no se rompe de un día para otro, y hay un pasado que acompaña la debacle. Pero este Gobierno , además de acelerar ese proceso, reivindica públicamente el odio, la violencia sobre quienes menos tienen, el pasado de la dictadura . Ha despertado todos los monstruos del pasado y los ha vuelto a poner entre nosotros", advierte.

En un pasaje de la charla, Alex Vicente , autor de la entrevista, le dice a Schweblin que sus personajes "rara vez viven hechos fantásticos, sino pequeñas torsiones de la realidad, hasta que lo monstruoso se vuelve cotidiano".

La escritora celebra la definición y explica: "Me interesan esos momentos en los que lo imposible o impensable de pronto aparece y quiebra las ideas tan estructuradas que tenemos sobre lo que es normal y aceptable. Vivimos muy encapsulados en esas definiciones. Esas situaciones pueden parecer fantásticas, pero forman parte de nuestra realidad".

samanta schweblin Samanta Schweblin: la era de Javier Milei es "un momento muy doloroso" de la Argentina.

¿Es lo que le pasó a la Argentina con el ascenso de Milei al poder? ¿Lo imposible o impensable apareció de pronto y quebró las estructuras de lo que era normal y aceptable para la política y para la conducción del Estado?

Además de haber "despertado todos los monstruos del pasado" a partir de la reivindicación de la dictadura y de haberlos vuelto a "poner entre nosotros", ¿Milei volvió cotidiano lo monstruoso?

Javier Milei, ¿el buen mal?

Schweblin creció en Hurlingham, provincia de Buenos Aires, pero desde 2012 vive en Berlín, a donde viajó por una beca y donde se quedó, no por elección sino porque entendió que era la salida al laberinto de una Argentina que la obligaba a trabajar seis días a la semana para pagar el alquiler y conformarse con que le quedara uno solo, los domingos, para escribir.

Aunque reconoce en la capital alemana "una ciudad de mucha libertad", allí convive, también, con los monstruos del pasado. "Vivo en una calle por la que cada dos por tres pasan manifestaciones nazis", cuenta.

image El buen mal, el último libro de la escritora argentina Samanta Schweblin.

En El buen mal, su último libro de cuentos, finalista a la espera del veredicto del jurado del millonario premio Aena de Narrativa Hispanoamericana, que se conocerá esta semana, la autora intenta, aunque advierte que puede sonar "pretencioso", desarmar la lógica binaria y religiosa del bien y del mal, las dos categorías morales antagónicas, y encuentra en la figura del buen mal "eso que te pasa, que no estaba calculado, que hubieras preferido que no te pasara, pero que de pronto te hace prestar verdadera atención y te permite reevaluar quién querés ser"; eso que "te despabila y cambia las prioridades de tu vida y te convierte en otra persona, en alguien más fuerte, inteligente y agudo". Lo que no mata y fortalece.

Letra P le preguntó a Schweblin si es probable que Milei termine siendo un buen mal para Argentina; uno que, al final del día, la despabile y la haga más fuerte, más inteligente y más aguda; y si, en ese caso, el país será capaz de reconstruir todo lo que el Gobierno "está destrozando".

Las preguntas cruzaron este sábado el océano Atlántico por las rutas de las redes sociales, pero en la entrevista con el periódico madrileño la escritora cuenta que sólo visita esas plataformas los domingos, así que habrá que esperar. Si las respuestas llegan, esta historia continuará.