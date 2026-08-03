Universidad de Córdoba: Boretto arrancó un nuevo ciclo con reclamos a Milei y fuerte respaldo del Círculo Rojo

Jhon Boretto y Mariela Marchisio asumieron formalmente su segundo mandato (2026-2030) al frente de la Universidad Nacional de Córdoba ( UNC ). Con un marcado tono de liderazgo institucional, el rector reelecto con el 57,9% de los votos, reiteró la urgencia de garantizar un financiamiento universitario previsible frente al escenario de restricción que impone el gobierno de Javier Milei .

Boretto aprovechó el volumen de la convocatoria para abordar sin rodeos el conflicto presupuestario que atraviesa al sistema universitario.

Sin embargo, lejos de adoptar un tono de confrontación directa, encuadró el reclamo en una línea de firmeza diplomática: exigió la actualización urgente de las partidas y la recomposición salarial para docentes y no docentes, pero remarcó que la estrategia seguirá canalizándose a través del diálogo institucional y el trabajo mancomunado en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Para el rectorado, la legitimidad conquistada en las urnas se convierte así en la principal herramienta de negociación frente a las exigencias que llegan desde el Ejecutivo Nacional.

Mientras, en la bandeja superior de la Sala de las Américas del Pabellón Argentina las agrupaciones estudiantiles desplegaban sus banderas en apoyo a la fórmula reelecta —con la Franja Morada al frente como columna vertebral del esquema oficialista radical—, en la platea baja se terminaba de tejer la verdadera foto del poder transversal que sostiene a "La Docta".

Si bien hubo ausencias de peso, el evento contó con la presencia de personalidades de la política, de la Justicia y de la Iglesia. La foto resultante reforzó lo que ya se venía observando con el correr de los meses del gobierno libertario: la defensa de la universidad pública y sus matices no tiene grieta ni política ni social.

La foto del poder que blindó el reclamo de Jhon Boretto

Esta arquitectura de apoyos quedó al desnudo al repasar el listado de asistentes y ausentes. Aunque no estuvieron presentes el gobernador Martín Llaryora y el intendente capitalino Daniel Passerini, los mandatarios del cordobesismo blindaron su representación al máximo nivel institucional disponible a través de la vicegobernadora Myrian Prunotto, el viceintendente Javier Pretto y el ministro de Vinculación, Miguel Siciliano.

Ángel Rossi, Javier Pretto, Carolina Basualdo, Cecilia Ibáñez y Myrian Prunotto.

A ese despliegue del Ejecutivo provincial y municipal se le sumó un gesto de alto impacto simbólico: la presencia del arzobispo Ángel Rossi, máxima autoridad de la Iglesia en Córdoba, cuyo acompañamiento aportó una bendición de peso.

Todos los colores en la asunción de Jhon Boretto

Ese núcleo duro de contención se extendió, además, hacia la representación parlamentaria, judicial y territorial. El Poder Legislativo dijo presente mediante un arco heterogéneo donde se mostraron el presidente de PRO en la Unicameral, Oscar Agost Carreño, las radicales Alejandra Ferrero y Brenda Austin y el libertario Gregorio Hernández Maqueda. Con ellos, en el mismo sector, también estuvo el exintendente Ramón Mestre.

Sala de las Américas de la UNC, colmado. Arriba, las banderas de la Franja Morada, en apoyo a la gestión de Jhon Boretto.

Junto a Prunotto se ubicaron las diputadas Cecilia Ibáñez (La Libertad Avanza) y Carolina Basualdo (Provincias Unidas). El cuadro se completó con un nutrido grupo de intendentes de diversas localidades del interior provincial -representantes de jefaturas territoriales que participan activamente del programa de Universidades Populares de la UNC-, referentes de cámaras empresarias y un bloque del fuero judicial integrado por el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, el expresidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Luis Angulo y el titular del Colegio de Abogados, Eduardo Bittar.

Decanos, funcionarios de la UNC y exrectores, como Hugo Juri y Francisco Tamarit, también se congregaron en el multitudinario encuentro.

Pedro Pérez, el contrincante

Ese volumen de acompañamiento institucional tuvo su correlato en el plano de la política interna, donde la oposición decidió mostrar una señal de madurez y volumen democrático ante el contexto adverso.

Antes del inicio del acto, el decano de la Facultad de Astronomía, Matemática, Física y Computación (FaMAF) y excandidato a rector por la lista Vamos, Pedro Pérez, destacó el valor de la jornada democrática y se puso formalmente a disposición de las autoridades electas.

"Estamos muy contentos, acompañando la gestión y poniéndome a disposición como decano y como excontrincante de una elección que fue muy linda, donde participaron casi 90 mil universitarios y que fue muy pareja porque hubo 5 mil votos de diferencia. Creo que eso va a fortalecer la democracia universitaria y a la universidad que está siendo muy atacada y criticada", expresó al SRT Media.

En esa misma línea, Pérez hizo hincapié en la necesidad de abroquelar filas frente a las presiones externas que atraviesa la educación superior.

"Diferencias hay en todos los espacios, más cuando se preparan para competir, pero también nos guiamos por una máxima: el que gana conduce, el resto acompaña y así tiene que ser por los próximos cuatro años. Como decano uno se pone a disposición; la universidad es un colectivo, si pasa algo nos pasa a todos. A festejar que la democracia universitaria está muy viva", remarcó, sintetizando una tregua táctica indispensable para la etapa que comienza.