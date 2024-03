Una victoria política para Victoria Villarruel

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/VickyVillarruel/status/1768431095878709624&partner=&hide_thread=false Sin institucionalidad no hay gobierno. Los que nos trajeron hasta acá siguen obstruyendo. ¡Todo por Argentina! pic.twitter.com/gfbMkyAgFy — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) March 15, 2024

El entorno presidencial recogió el gesto amistoso y buscó apagar el fuego de la discordia con dos operaciones mediáticas: la foto conjunta en el acto del lunes por un nuevo aniversario del atentado a la Embajada de Israel y, horas después, el chichoneo en las redes sociales para sobreactuar la pax armada. Alguien en la cima del poder entendió que salía cara la pelea con la titular de la Cámara alta.

Entonces, cuando parecía que la interna estaba bajo control, Villarruel desplegó en el prime time todo su repertorio para plantarse ya no como compañera de fórmula, sino como la contraparte de una sociedad a la que viene a sumarle un capital diferente al que aporta el minarquista.

A diferencia del Presidente, que dibuja victorias imaginarias en las hojas arrugadas de cada tropezón, Villarruel admitió en TN que quería tener bajo su ala las áreas de Defensa y Seguridad, pero que Milei no la dejó. “El Presidente decidió que no y yo lo respeté. Obviamente, no me agradó", contó.

Negacionista a tiempo completo, aprovechó la volada para mostrar su desacuerdo con la iniciativa de meter a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior que impulsan Patricia Bullrich y Luis Petri, la dupla ministerial que le birló los fierros. “La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a los civiles; creo que había quedado claro con el tema de los ‘70. En los ‘70 se combatió al terrorismo. ¿Dónde están los que lo combatieron? Presos”, lanzó, en un 2x1 de amplio espectro.

Más diferencias con Javier Milei

Sin pudor a mostrar que quedó en offside, también reconoció que se enteró “por los medios” de la postulación del juez federal Ariel Lijo para la Corte Suprema y dijo que no le gustó cómo actuó el magistrado en la causa por el asesinato del sindicalista José Ignacio Rucci en 1973. A pesar de su disgusto, se hizo cargo de que debe "facilitar que la propuesta llegue a buen puerto (en el Senado)".

Hasta se dio el lujo de correr por izquierda la candidatura propuesta por el Presidente. "Dado que era una banca de una mujer, me hubiese gustado una mujer, una catedrática, una jueza. Hay mujeres que son muy eficientes", fingió un feminismo hipócrita que le hinchó la vena del cuello a la platea verde.

Villarruel defendió, además, el aumento de las dietas legislativas. No sorprende, ya que su firma las habilitó en la Cámara alta. Lo disruptivo en la narrativa libertaria es su discurso respetuoso hacia el Senado, fase superior de la casta.

“Un legislador no solamente modifica, deroga o promueve leyes, es la persona que representa a las provincias y al pueblo argentino. Tienen que ser retribuidos de forma digna. ¿Qué significa eso? Que, si no reciben un sueldo digno para la importantísima tarea que le delegamos los argentinos, solo van a poder legislar los ricos, los corruptos, los narcos o los que tengan sponsors atrás”, disparó a varias puntas.

También volvió al inicio de la conflagración con Milei de estos días y bancó el tratamiento del DNU que fue rechazado en el Senado. "Acá estaba en juego la institucionalidad. Yo no puedo hacer lo que se me canta con esta casa. Esto no es un reino", dijo, polisémica.

Como si fuera poco, cuestionó la motosierra, emblema de la campaña y de la gestión violeta, con una mención crítica que pareció aludir a la situación a la que el Gobierno somete desde hace semanas a la agencia de noticias Télam. “Si venís con la motosierra y le das, le das y después te comés un montón de juicios laborales y tenés que pagar 700 indemnizaciones en el fuero laboral, perdón, pero terminás mal", razonó.

La que avisa...

La metralla televisiva de la vice había tenido un aviso sutil. Dos minutos antes de que se pusiera al aire el programa en el que fue entrevistada, Villarruel contó en Twitter su orgullo por ser la madrina de Luisito, un chico con Síndrome de Down.

Hoy es el Día Internacional del Síndrome de Down declarado por la ONU. La fecha elegida fue 21 por el "par 21" y marzo por mes "3" de la trisomía descubierto por Jérôme Lejeune. ¡Qué orgullo ser la madrina de Luisito!. pic.twitter.com/KzMgbTlXAv — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) March 21, 2024

Con todo, Villarruel también tiró el casete con el oficio de la vieja dirigencia. “Mi relación con Milei está bien. Somos dos personas que se complementan. Él es vehemente en la vida pública y más tranquilo en la privada. Yo soy al revés”, concedió.

Fuerzas opuestas y complementarias, pero interconectadas, el presidente outsider y la vice política son, hasta ahora, el yin y el yang de la ultraderecha argenta. A futuro, parecen las dos caras de una misma moneda que está en el aire.

Ni bien surgió la crisis en la cima de La Libertad Avanza, Letra P se preguntó si Villarruel ya era Julio Cobos. La vice mostró en TN que no. Cobos selló su destino político en la madrugada del voto no positivo. Esta historia que despunta en el otoño de 2024 recién empieza.