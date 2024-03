Del papelón de las dietas al de su sueldo: Javier Milei culpa a CFK y anula el decreto

El decreto que aumentó los sueldos jerárquicos un 48%, si embargo, estaba firmado tanto por Milei como por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Salvo el jefe de Estado, nadie más habló del tema. “Lo que yo entiendo es que no aumentó, no me he fijado en la cuenta bancaria pero creo que sigue siendo el mismo. No sé contestar con exactitud", se excusó el titular de Interior, Guillermo Francos, al ser abodardo por la cuestión en radio Mitre.