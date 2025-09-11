CASTA PROPIA

Un diplomático y candidato a diputado de Ricardo López Murphy critica al gobierno desde Cancillería

En contra de lo que establece la Ley de Servicio Exterior, Leopoldo Sahores cuestiona en los medios la transparencia del núcleo de poder de Javier Milei.

Por Letra P | Periodismo Político
Leopoldo Sahore, un funcionario de Cancillería y candidato a diputado nacional&nbsp;en las lista porteña de&nbsp;Ricardo López Murphy, hace campaña definiendo al núcleo presidencial como un entorno con nombre y prontuario.

Leopoldo Sahore, un funcionario de Cancillería y candidato a diputado nacional en las lista porteña de Ricardo López Murphy, hace campaña definiendo al núcleo presidencial como "un entorno con nombre y prontuario".

Leopoldo Sahore, un funcionario de Cancillería y candidato a diputado nacional en las lista porteña de Ricardo López Murphy, hace campaña definiendo al núcleo presidencial como "un entorno con nombre y prontuario", pese a que por ley no puede hacer declaraciones políticas.

Notas Relacionadas
werthein quiere eliminar las embajadas y reemplazarlas por agencias controladas por libertarios
El Plan W

Werthein quiere eliminar las embajadas y reemplazarlas por agencias controladas por libertarios

Por  Francisco Basualdo

El descontrol interno de la Cancillería de Javier Milei está llegando a lugares insólitos, en los que se empieza a horadar las conductas más elementales de funcionarios diplomáticos. La definición de las listas de candidatos nacionales para octubre, aceleró diferentes movimientos que expresan como nunca el desorden interno de la cartera que conduce Gerardo Werthein.

Las medidas de reforma de la carrera del servicio exterior, que tuvo como principales acciones el cierre del Instituto donde se forman los diplomáticos y el cambio tributario para las nuevas camadas de funcionarios, sumados a la interna oficialista transformaron en un complejo rompecabezas el mundo de embajadas y consulados.

Este jueves Clarín publicó la salida de del secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo, y de la abogada ultraconservadora Ursula Basset, dos funcionarios ingresados con la gestión libertaria que mantuvieron una relación tensa con los cancilleres de Milei. Sin embargo, la principal comidilla entre los diplomáticos son las declaraciones del ex Secretario de Relaciones Exteriores, Leopoldo Sahores, que hasta octubre del año pasado secundó a Diana Mondino en el Palacio San Martín.

Quién es el opoficialista de Ricardo López Murphy

Sahora es un diplomático vinculado históricamente a López Murphy y después de ser desplazado de ese puesto, no volvió a tener funciones en el ministerio de Relaciones Exteriores. Amparado en su situación de reserva de puesto, está dedicado completamente a hacer campaña por Potencia CABA, en nombre que eligió el ex ministro de Economía para competir por una banca en la Ciudad.

Pese a haber integrado el gobierno nacional, Sahore apunta públicamente contra el "entorno del que se ha rodeado al presidente, después de que en 2023 la gente votó para terminar con la casta y la corrupción. Bueno, la corrupción son los negocios espurios, y hay personajes que arrastran nombre y prontuario".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LSahores/status/1962597143811633592&partner=&hide_thread=false

Las declaraciones de Sahore generaron revuelo en el Palacio San Martín, no sólo por su paso por la administración oficialista sino también porque por la Ley de Servicio Exterior, los funcionarios tienen "prohibido, salvo una autorización explícita, efectuar declaraciones que comprometan la política interna o externa del país".

En oportunidades anteriores, las publicaciones del funcionarios ya había generado ruido porque criticó públicamente una decisión del propio Werthein, cuando el ministro resolvió retirar la postulación de Argentina para integrar el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Temas
Notas Relacionadas
Gerardo Werthein y Javier Milei.
LA QUINTA PATA

El irresistible encanto de la batalla cultural

El Presidente y el canciller purgan el Ministerio de Relaciones Exteriores y usan la política exterior como herramienta para estimular la grieta interna. En la ONU, cuatro años de soledad.
El gabinete de Javier Milei. 
EL DATO LETRA P

El ranking patrimonial del gabinete de Milei: Werthein es el más rico y Karina, la más pobre

El canciller ostenta una fortuna de $ 92 mil millones. La secretaria general tiene $ 11 millones. En qué invierte la administración libertaria.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

El secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, escuchó a las petroleras
EFECTO PALIZA

Las petroleras ponen en pausa inversiones: quieren ver cómo queda Milei después del 26 de octubre

Por  Antonio Rossi
25 de Mayo: Ramiro Egüen se fue de La Libertad Avanza, armó lista corta y ganó por 200 votos.
ELECCIONES | BUENOS AIRES

25 de Mayo: el intendente Egüen se fue de La Libertad Avanza, armó lista corta y ganó

Por  María Eugenia Suárez
Hugo Passalacqua y Oscar Herrera Ahuad recorren Misiones en el marco de la camapaña 2025. 
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Misiones: espalda con espalda, Passalacqua y Herrera Ahuad redoblan su apuesta al diálogo federal

Por  César Pucheta
El ministro del Interior Lisandro Catalán es el presidente de La Libertad Avanza en Tucumán.
EFECTO PALIZA | LA CASTA PROPIA

Catalán, tierra adentro: del perfil técnico a la conducción con puño de hierro en Tucumán

Por  Fernando Stanich