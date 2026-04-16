Francisco Azcué: "Está bien que los intendentes exijan, pero al mismo tiempo hay que hacer un esfuerzo"

Francisco Azcué tomó posición frente al reclamo de sus pares por la caída de la coparticipación y de los recursos que el Gobierno gira a provincias y municipios. El intendente de Concordia reconoció que la ciudad se ve afectada por los recortes, pero ratificó su acompañamiento a Javier Milei .

En esa línea, Azcué habló con Letra P y aprovechó para pedir más ajuste del gasto público. Además, respondió a las críticas que recibió por algunas decisiones de su gestión, como la privatización de la recolección de residuos.

-¿Qué posición toma ante el reclamo de intendentes de todo el país al Gobierno por la caída de la coparticipación y el recorte de fondos?

-Hay medidas que afectan a todos por igual, todos sufrimos una caída de la recaudación por distintas medidas. Si algo positivo trajo el gobierno de Milei fue que nos obligó a ordenarnos y a reducir el gasto público en la búsqueda permanente de la eficiencia.

-Bajamos el gasto público al 50%, redujimos el gasto de combustible a la mitad y redujimos la planta de empleados. Eso nos permite, en este contexto, desarrollar un plan de infraestructura que contiene la inversión más importante de la historia con recursos municipales. Lo logramos ordenando. Entonces, los municipios que no tomaron estas medidas están en serios problemas. Algunos están pagando sueldos con bonos alimentarios.

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Caída fuerte de la coparticipación y crisis financiera, las razones. Cruje la caja de los municipios



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- ¿La caída de los recursos no afecta a la administración de su ciudad?

-Tenemos caída de coparticipación, pero, como nos ordenamos, no nos afecta por ejemplo en este plan de obras. Sí tuvimos que frenar obras no prioritarias. Está bien que los intendentes exijan, pero al mismo tiempo hay que hacer un esfuerzo.

Cruces en Entre Ríos

-La oposición cuestiona que su gestión es indiferente ante la situación social y el crecimiento de la pobreza en la ciudad.

-No escondemos los problemas de la ciudad, pero hacemos análisis objetivos. Esas personas aisladas, excluidas, son las que van a tener las obras y los servicios que ahora podemos llevar gracias a medidas como las que mencioné. La pobreza tiene un componente de infraestructura, como la falta de cloacas y asfalto, pero también hay otro que es el desarrollo, del que también nos estamos ocupando.

-¿No hay ausencia de asistencia social como le reprochan?

-Trajimos un cambio de paradigma, que terminó con el puntero político. No decimos que no hay que asistir, lo que no hacemos es el culto a la emergencia. No somos para nada indiferentes, indiferentes fueron en 2023, con el festival de contrataciones. Eso fue ser indiferente a la pobreza. Nuestras medidas no son populares, pero indiferentes para nada.

Polémica por la basura en Concordia

-La oposición lo cuestionó por la adjudicación directa del servicio de recolección de residuos, sin debate previo. ¿Qué responde?

-El procedimiento fue legal. Los concejales levantaron la mano y votaron. Hubo antecedentes de gobiernos peronistas que hicieron contrataciones directas sin la declaración de emergencia, ambiental en este caso. Nosotros hicimos todo en el marco de la ley.

-No es la primera vez que utiliza esa modalidad. ¿No había posibilidad de consensuar un tema tan crítico?

-Porque son cuestiones muy sensibles. Ponerlo a consideración podría haber resentido el servicio de recolección de residuos. La paralización del servicio implica afectación directa en la ciudad. Era una cuestión de orden y de salud pública. Hacerlo así nos evitaba que el conflicto escalara. No quisimos arriesgarnos y la ley nos da esa posibilidad, por eso lo hicimos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/azcue_francisco/status/2042248500629393634&partner=&hide_thread=false Las estructuras sobredimensionadas del estado que no resuelven problemas concretos de los vecinos no sirven.



El InVyTAM es un ejemplo de eso. Una estructura grande, costosa, que no cumplió con el objetivo para el que fue creado: dar respuestas en materia de vivienda y… — Gringo Azcue (@azcue_francisco) April 9, 2026

-¿Por qué decidió privatizar un servicio que prestaba el municipio?

-Porque le sale más barato a los concordienses. Hasta ahora, la Municipalidad pagaba $900 millones para toda la ciudad. La concesión, que es para la mitad de Concordia, nos sale $250 millones. Toda la ciudad nos saldría $400 millones. La diferencia entre una empresa privada y el municipio son $6000 millones al año. Con la empresa estamos siendo más eficientes y ahorrando recursos que vamos a reinvertir en obras y desarrollo.

-¿Puede dar un ejemplo?

-Los índices de rotura de los camiones eran altísimos y nos salía carísimo. Frente a esas situaciones, no puedo ser indiferente y tengo que tomar medidas que generan tensión.