UCR de Córdoba: Marcos Ferrer asumirá la presidencia con el desafío de la unidad más vigente que nunca

Ramón Mestre no participará de la asunción de Marcos Ferrer, por un acuerdo roto entre Más Radicalismo y Generación X.

En el mitin partidario que coronará el ascenso de Ferrer no estarán todos los sectores internos . En horas previas al acto, si bien el riotercerense bajó la orden de “ contener a todos ”, el sector que responde al exintendente de la capital publicó un comunicado . "Es de buen radical cumplir con la palabra empeñada. Desde Mas Radicalismo, buscando la unidad partidaria, elegimos confiar en que definido el “status quo” como elemento ordenador del acuerdo partidario, los dirigentes de Generación X luego cumplirían la palabra empeñada en los departamentos y circuitos. Nada de eso ha sucedido", exponen la secuela de la interna boinablanca.

marcos ferrer pensativo.jpg Marcos Ferrer asumirá el lunes 30 de septiembre como presidente de la UCR de Córdoba.

En ese momento, Ferrer dio por cerrada la búsqueda de acuerdo y el sector disidente planteó: “No concurriremos al acto de asunción de autoridades del Comité Provincia en señal de absoluta disconformidad con la nueva conducción que debe garantizar el cumplimiento del acuerdo”.

“Se abortó todo tipo de diálogo”, le dijo a Letra P una de las personas vinculada a Rodrigo de Loredo que participó del proceso. En tanto, desde el otro frente, hablaron de “ninguneos” y señalaron que “de manera unilateral e inconsulta han cursado invitaciones a extrapartidarios que simbolizan un destino político que está lejos de fortalecer a la UCR”, una clara referencia a la presencia del senador Juez y de líderes del PRO que fueron convocados al acto.

La generación X y la fibra íntima de la UCR de Córdoba

"El acto se hace, no está en duda. No todos los integrantes de Más Radicalismo darán el portazo. El encuentro tendrá un tinte bien moderno y habrá claras referencias a los símbolos radicales para tocar las fibras íntimas”, señaló a Letra P un colaborador de Ferrer, que adelantó que se proyectarán videos alusivos al partido.

En primer lugar, está previsto el pasamanos de autoridades de la Juventud Radical de la provincia y luego, vendrá la posta entre Marcos Carasso, actual presidente del radicalismo y Ferrer. Serán cuatro los discursos que se escucharán en el salón Macario Carrizo y que iniciarán formalmente la renovación de autoridades.

“Vamos a cuidar a todos los referentes para que estén cómodos”, pidió Ferrer a sus colaboradores. En las primeras ubicaciones estarán Juez, Pullaro y el amarillo Agustín de la Reta, junto a las referencias mediterráneas del radicalismo. También, estará el “exlilito” Gregorio Hernández Maqueda y enviarán notas Laura Rodríguez Machado y Oscar Agost Carreño.

¡Correligionarios los invitamos a acompañarnos en la asunción de las nuevas AUTORIDADES!



Lunes 30 de septiembre

19:00 hs

Casa Radical - Blvd. San Juan 209, Córdoba Capital



¡Esperamos contar con su presencia para seguir construyendo juntos el futuro de nuestra UCR! pic.twitter.com/9r199v00cT — UCR Córdoba (@UCRCBA) September 26, 2024

Si bien fueron invitados los cinco gobernadores del radicalismo, sólo el santafesino confirmó su presencia, ya que estará en Córdoba compartiendo una actividad con Martín Llaryora y su par de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, en el marco de la Región Centro.

Pullaro goza de un importante aval de parte de todo el radicalismo cordobés y es uno de los puntos de encuentro entre De Loredo, Mestre y Mario Negri, que le reconocen su liderazgo de gestión y hasta lo ven como un potencial candidato presidencial por la UCR; un desafío no menor, teniendo en cuenta la falta de nombres competitivos del centenario partido. El gobernador hará uso de ese pergamino y transitará un viaje de gestión y de política.

El discurso y los desafíos de Marcos Ferrer en la UCR de Córdoba

Desde la primera fila, los referentes del radicalismo local y los invitados extrapartidarios escucharán las primeras palabras de Ferrer como presidente de la UCR de Córdoba. Con esa primera fila, el nuevo jefe dará una clara muestra de lo que viene: contener a la referencia local (más allá de las sillas que quedarán vacías) y cuidar los vínculos con el Frente Cívico y el PRO.

Los tres ejes discursivos en los que Ferrer sentará el inicio de su gestión estarán marcados por la “apelación a la unidad”, por “dejar de lado los cuestionamientos internos” y por apostar a una “tarea de contención”.

juez de loredo ferrer.jpg Luis Juez, Rodrigo de Loredo y Marcos Ferrer cuidan el vínculo en Córdoba.

Los objetivos del próximo presidente no son menores, en un partido cruzado por internas locales y nacionales. De hecho, Juan Carlos Gait, titular del núcleo Córdoba con Todos que no participó del proceso tras resolución de la Justicia, le dijo a Letra P: “Desde nuestro sector sostenemos que son ilegítimas las nuevas autoridades. Sigue todo el proceso judicializado y sin resolverse en la Cámara Electoral Nacional. Formalmente corresponde que nos inviten, pero no creo que tengan ganas de que estemos”.

Los tres pilares del discurso del intendente de Río Tercero estarán marcados por una “nítida oposición al peronismo de Córdoba y al Partido Cordobés” que encabezan el gobernador Llaryora y la vicegobernadora Myrian Prunotto. Ferrer les dirá a los radicales que hay que terminar con eso de que los correligionarios "son más severos entre ellos que con los peronistas".

"Vamos a cambiar la energía y a dejar de cuestionarnos para ganarle al peronismo”, aseguran.

El respaldo al bloque radical en Diputados

Respecto al orden nacional, Ferrer reconocerá la labor en Diputados de De Loredo, Soledad Carrizo, Gabriela Brouwer de Koning y Luis Picat. Ratificará la “posición dialoguista” con ciertos límites como la educación y la plata de los jubilados.

Este lunes, el radicalismo de Córdoba abrirá una nueva etapa y seguirá recorriendo un camino zigzagueante. Los bombos, las banderas, la clásica mística radical, los discursos encendidos y los cánticos serán los protagonistas de la jornada. Las sillas vacías, también. Las discusiones vendrán más temprano que tarde.