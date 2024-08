UCR de Córdoba: el juez Sánchez Freytes pide más pruebas y demora el fallo sobre la interna radical

El objetivo es reunir más información ante de expedirse sobre las actuaciones del órgano partidario encargado de controlar el proceso electoral. No bajó la interna del 8 de septiembre , pero tampoco canceló la proclamación del intendente de Río Tercero .

Falsos triunfos de escritorio, no. Legitimación a través del voto de los afiliados, sí. pic.twitter.com/fu0Q1WlxfW — Ramón Mestre (@ramonjmestre) August 23, 2024

Pese a los juegos de artificio que dominarán los días previos a la audiencia judicial, todavía se puede lograr la “renovación con integración” por la que se trabaja desde la noche en que los adláteres de Ferrer y Mestre lograron un boceto del nuevo organigrama del partido.

Marcos Ferrer preparado para todo

En Generación X la noticia no sorprendió. “Estaba dentro de los cálculos”, reconoció Ferrer a Letra P. El alfil de Emiliano Yacobitti en Córdoba afirmó que buscó la unidad en todo momento y lo seguirá haciendo, pero eso no significa que no esté dispuesto a medirse en la interna.

Esa es una posibilidad que todavía existe si la Justicia lo dispone, aunque todo parece indicar que ninguna de las partes quiere llegar al momento de la sentencia.

voto generación x ucr córdoba.jpeg Con los votos listos. Marcos Ferrer espera la resolución del juez federal Alejandro Sánchez Freytes.

En la alianza que encabezan Ferrer y De Loredo junto a siete núcleos internos confían en sus posibilidades ante el voto directo de los afiliados.

De hecho, la dirigencia se prepara para la elección si es que Sánchez Freytes así lo resuelve después de analizar las actuaciones de la junta radical. Están preparando al batallón de fiscales y ya tiene el diseño de la boleta que encontrarían en el cuarto oscuro.