Giro en la UCR de Córdoba: bajan la interna y se cocina la lista de unidad con mayoría deloredista

En la Casa Radical , la buena nueva comenzaba a circular entrada la tarde de este miércoles. La cautela reinaba. Se tiraron munición gruesa y una palabra equivocada podía tirar todo por la borda. En realidad, no tanto, porque ninguna de las partes quería la interna, ni ganarla en el escritorio, ni en barandillas.

Los detalles de la lista de unidad de la UCR de Córdoba

Ferrer será el presidente del Comité Provincia. La vicepresidencia primera será para el mismo sector, probablemente para la legisladora Brenda Austin. La vicepresidencia segunda quedó para el mestrismo, presumiblemente para Tagni.

ferreryferrero.jpeg No habrá interna en la UCR de Córdoba. Marcos Ferrer sucederá a Marcos Carasso.

Las secretarías se dividirán con 11 lugares para Generación X; seis, para Más Radicalismo; y uno, para Córdoba con Todos.

Para el Comité Capital se repetirá el esquema. Mientras que para el Congreso, el huevo de la serpiente en esta interna, el deloredismo tendrá 75 espacios; el mestrismo, 47; y el prunottismo, 10.

La hegemonía con integración que lograron Marcos Ferrer y Rodrigo de Loredo

La dupla De Loredo-Ferrer pudo demostrar con la alianza de los siete núcleos que la UCR pide renovación política. La necesidad de una nueva impronta en la conducción quedó en evidencia y la conducción del partido asomaba como camino natural de un grupo de la dirigencia que viene haciendo mérito.

El deloredismo logró construir poder en la Legislatura, los concejos deliberantes de las principales ciudades y controla el Foro de Intendentes de la UCR. El desembarco en el Comité Provincia asomaba como el remate de ese proceso. Hasta Mario Negri tiró la toalla a cambio de la perpetuidad en política.

ferrer de loredo almuerzo.jpg Rodrigo de Loredo y Marcos Ferrer escalan en la conducción de la UCR.

Mestre, en tanto, hizo de la tenacidad su principal arma. Tenía todas las de perder: el Comité Provincia, que controla con Negri a través de Marcos Carasso; el Comité Capital, su puesto como delegado en el Comité Nacional.

Si medía fuerzas, incluso, podía ocurrir lo que el deloredismo le endilgaba: un mito en cuanto a su incidencia partidaria. O no. La interna que no fue demorará también la respuesta, pero quedó claro que dejar cabos sueltos no era opción.

Ya lo había hecho así Eduardo Angeloz en la famosa interna de 1991. En aquella oportunidad, ordenó a su apoderado un "autofraude" para que Ramón Bautista Mestre y Negri, derrotados por goleada, tuvieran espacio como minoría en la conducción partidaria.

La UCR logra protegerse en momentos donde está expuesta y tiene que recuperar su lugar en el mapa político. Le aguardan grandes debates si quiere liderar en 2025, pero sobre todo en 2027.