"Es una campaña rara. Todos esperábamos que se armara un mismo espacio para definir la estrategia proselitista territorial y de exposición pública, pero no pasó. Cada cual atiende su juego, es inexplicable", confiesa ante Letra P un hombre de confianza del entorno alfarista que imaginaba una presencia con mayor intensidad del binomio opositor. Hasta el momento, Sánchez y Alfaro solo se mostraron juntos en una entrevista al diario local La Gaceta y dos canales de televisión, todas en un mismo día, el 21 de marzo. Fue la única vez en tres semanas que lleva oficializada la fórmula. Desde entonces, cada uno realiza sus propias salidas. "Quizás esa sea la estrategia, no hacer olas, no hablar. Tenemos un candidato a gobernador que no da a conocer sus propuestas, hace silencio y eso es de alto riesgo", lamentó este dirigente de consulta que no encuentra respuestas sobre un estilo de campaña que define como de "baja intensidad".