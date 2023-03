Tranquilo, Alberto, los suplentes no tienen apuro

“Ahora que llegamos a un año electoral, hay que resolver las diferencias en elecciones”. Con esa frase, Eduardo de Pedro parece haber admitido como innegable que los matices del Frente de Todos (FdT) se resolverán con una interna en las PASO. Mientras el cristinismo auspicia el clamor de un operativo para bajar a Alberto Fernández de una aventura releccionista, el ministro del Interior desestimó el apuro. No es el único de los suplentes del oficialismo que evita decir que el Presidente debería imitar a Mauricio Macri con su renunciamiento: tampoco lo hacen Axel Kicillof ni Daniel Scioli .

En Futurock, De Pedro fue abordado puntualmente por el paso al costado que cerca de Cristina Fernández de Kirchner le demandan al mandatario. "Hay un plazo por ley que es el plazo de presentación de frentes y de presentación de listas (el 24 de Junio), así que todavía tenemos tiempo”. No se mostró apremiado el funcionario camporista. ¿En privado opina lo mismo? "Es cierto que algunos compañeros están en esa, pero Wado no", confiaron desde su germinal comando de campaña.

Más allá de que no salga a pedir la baja de Fernández, De Pedro comparte parte del argumento que esgrimen en el despacho del Senado. La decisión de Macri “ordena la propuesta de Juntos por el Cambio, mientras que nosotros estamos en el proceso de ordenamiento interno”, dijo. Cerca de la vicepresidenta opinan algo similar. "(El renunciamiento) ayudará al frente político opositor porque, al correrse de la cancha, bajan las especulaciones y eso permite que las diferentes corrientes que tiene JxC entren de lleno a competir entre ellas", esgrimen en su despacho del Senado.

El paralelismo cristinista entre el Presidente y su antecesor va más allá: "Macri se bajó de la candidatura presidencial porque no le dan los números. Había un triple empate en la interna de JxC y, en la general, Macri no supera los 20 puntos en ninguna encuesta. Lo mismo ocurre con Alberto, que no tiene dirigentes en el territorio que puedan llevar adelante una elección".