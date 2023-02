Tolosa Paz: en el FdT, "todos tienen sus candidatos"

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, dijo este viernes que cada tribu del Frente de Todos (FdT) tiene sus postulantes y pidió “reglas claras” para habilitar una competencia interna en el oficialismo. Sus declaraciones llegan solo unas horas después de la reunión en la sede del PJ nacional, al término de la cual ofició como vocera albertista de la comisión que se formará para pedirle a la vicepresidenta Cristina Fernández que “revea” su decisión de no ser candidata este año. Casi al mismo tiempo, el ministro de Desarrollo para la Comunidad y coronel de La Cámpora, Andrés Larroque, iniciaba del relato K post mesa aseverando que Cristina es la “candidata natural” de toda la coalición oficialista.

Si el presidente es candidato o no “ya no es un debate porque le ha dicho a toda la ciudadanía y al frente político que él no tiene ningún tipo de restricción para que otro compañero compita con él en unas primarias”, indicó Tolosa Paz, dejando al primer mandatario en la carrera por la Casa Rosada pese al clamor CFK 2023 que el kirchnerismo le plantó en la cumbre de Matheu.