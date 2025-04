Tierra del Fuego: quién es el Barón que activa el kicillofismo más austral del mundo

Rogelio Barón tiene 53 años, es arquitecto y desde 1998 milita en Frente Grande, partido que hoy conduce a nivel provincial. Hijo de militantes políticos, llegó a Tierra del Fuego a los 12 años y fue uno de los fundadores del primer Centro de Estudiantes de la ex Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET).

“Cuando Axel dice que nuestro único adversario es Milei y sus políticas de ajuste, sintetiza todo. Lo demás son tensiones y disputas internas del propio peronismo. Esas tensiones se resolverán o no, pero lo cierto es que la construcción de una unidad hoy se presenta muy difícil de concretar, aunque no imposible. El único camino que existe para ganarle a Milei es que los dirigentes tengan la capacidad de construir esa unidad, pero el tema es qué unidad. No hay que confundir unidad con unitarismo”, señaló Barón a Letra P.

maximo-kirchner-axel-kicillof.webp La disputa entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner se traslada a Tierra del Fuego.

El objetivo de MDF es construir mayoría con miras a 2027 bajo el liderazgo del gobernador bonaerense, entendiendo que es Kicillof el que mejor representa al campo nacional y popular.

“Cristina dijo ‘Tomen el bastón de mariscal’. Creo que Axel le hizo caso”, apuntó el dirigente.

De qué lado estás

Tanto Barón, como MDF todavía no tienen definido con quién o quiénes jugarán en las elecciones del 26 de octubre. De ello depende, en gran parte, cómo decante la interna que atraviesa el espacio tanto en la provincia de Buenos Aires como en el resto del país.

Por ahora, se presentan tres escenarios. Una posibilidad es que todos los espacios confluyan en una alianza, el otro es que jueguen con el PJ y sus socios, y un tercero es que cierren filas con Provincia Grande y aliados. Consultados por este medio, en el PJ fueguino no se manifestaron respecto de la trascendencia del anuncio de la eventual línea interna.

Pero el mandato de Secco es claro, activar el kicillofismo fuera de Buenos Aires, plantar bandera, discutir el armado de las listas y presentar candidatos. “Cuando Axel dijo que compongamos una nueva canción, fue una frase muy acertada. Nosotros le agregamos, que también deberíamos cambiar algunos músicos porque están desafinando”, ironizó Barón.

Y cerró: “Frente Grande siempre acompañó, en el Frente para la Victoria, en Unidad Ciudadana y en el Frente de Todos. Ahora estamos en Movimiento Derecho al Futuro. Es el primer distrito, después de provincia de Buenos Aires, que empieza a trabajar en esta construcción. Tenemos una mirada hacia el 2027, pero no podemos dejar de tener en cuenta las elecciones de medio término”. Tierra del Fuego elige en octubre tres senadores y dos diputados nacionales.