Tierra del Fuego: Blanco quiere retener su banca en el Senado y suma un cuarto jugador a la pelea de octubre

Las bancas que pone en juego Tierra del Fuego

Blanco asumió como senador nacional por Tierra del Fuego en diciembre de 2019 tras encabezar la boleta de Juntos por el Cambio. Las dos bancas restantes son ocupadas por la camporista Eugenia Duré y la peronista Cristina López, quien asumió a fines de 2023 tras la muerte de Matías Rodríguez.

En el PJ todavía no dieron señales de posibles candidatos, aunque desde el entorno de López manifestaron sus intenciones de volver a competir. El justicialismo fueguino, encabezado por el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, tiene luz verde para conformar Fuerza Patria en la provincia más austral del país para las elecciones nacionales.

De hecho, Vuoto estuvo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las últimas horas y mantuvo conversaciones con los principales dirigentes de este armado, conformado para los comicios bonaerenses tras un acuerdo político entre Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa.

En la provincia, sin embargo, los actores serían otros. Por ahora, se anota el PJ y FORJA, además de espacios sindicales, entre los que se destacan Camioneros y gastronómicos. No hay conversaciones con el kicillofismo fueguino.

e69eb427-b542-4664-b73d-4c4d85ed7bc6 Fuerte presencia política en la inauguración de la "Casa Ushuaia" en CABA, encabezada por Walter Vuoto, intendente de la capital de Tierra del Fuego.

Cómo se completa el tablero político

La Libertad Avanza también adelantó su jugada para la pelea de octubre. De la mano del legislador Agustín Coto como cabeza de lista en el Senado, la Casa Rosada buscará sumar representatividad en la Cámara alta.

De acuerdo a la última encuesta de CB, en Tierra del Fuego el 36,7% de las personas consultadas dijo que votaría al oficialismo nacional, mientras que el 26,8% optaría por el Partido Justicialista y el 2,5% por la UCR, con un altísimo nivel de indecisos, superior al 30%.

El cuarto competidor confirmado hasta el momento es Provincia Grande, el partido que lidera el intendente de Río Grande, Martín Pérez. , que días atrás aseguró que "ir todos juntos para que al día siguiente esa unidad se rompa en mil pedazos no puede ser el camino".

“No podemos seguir replicando modelos que no han funcionado. La unidad para satisfacer los egos de los dirigentes no sirve”, enfatizó Pérez aunque aclaró que Provincia Grande no descarta el diálogo con otros sectores, pero siempre bajo principios claros y sin forzar alianzas que no sean sostenibles en el tiempo.

“Somos hombres de la política. Pero las discusiones tienen que ser profundas, sólidas, con perspectiva de futuro, no agotarse solo en una elección eventual”, remarcó.