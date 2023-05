Soy Cristina: los llamados de CFK para armar el escenario VIP del peronismo que viene

La vicepresidenta se puso personalmente al frente de la convocatoria. Desde el Instituto Patria, donde hizo base toda la semana, se comunicó con referentes de primera línea del peronismo para invitarlos a la plaza, mantuvo reuniones y monitoreó cada detalle del armado. Figuras que no suelen concurrir a actos masivos terminaron por dar el sí por una única una razón: "Me llamó Cristina". El mensaje se transmitió de diversas formas, pero fue contundente. Pidió reventar la plaza y desbordar la avenida 9 de Julio, mostrar que el peronismo está vivo y no tiene intenciones de irse derrotado. Que se vea unidad, potencia y fuerza.