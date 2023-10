Silvia Lospennato entiende que potenciar las capacidades de las mujeres es fundamental para el desarrollo del país. La diputada nacional de Juntos por el Cambio advierte como deuda pendiente la inserción en el mercado laboral de manera formal y permanente. Considera que no alcanza con leyes sino con políticas públicas que pretende acompañar si es electa para renovar su banca como legisladora por Buenos Aires el 22 de octubre.

-No es un escenario que parezca que se vaya a resolver en primera vuelta. Vamos a competir en el ballotage con quien sea. El escenario electoral está todavía muy abierto y las encuestas se han equivocado acá y en el mundo, con lo cual hay que esperar los resultados.

-¿Cómo analiza los últimos debates del Congreso y cómo es el diálogo con los otros sectores políticos?

-El Congreso entró en una suerte de empate estratégico. Por el número que tienen las dos coaliciones más grandes, que representan casi la totalidad de la Cámara, es muy difícil avanzar en una agenda parlamentaria. Funciona, de alguna manera, como un bloqueo permanente, tanto para nuestras iniciativas como para las del oficialismo. Vivimos un oficialismo muy concentrado en los temas vinculados a la Justicia y a la situación judicial de la vicepresidenta que se llevó gran parte de la agenda parlamentaria de estos últimos años, en los que se avanzó menos en resolver otros problemas para nosotros más urgentes de la realidad nacional.

-¿Cuáles son algunos de esos proyectos pendientes?

-Argentina necesita la estabilización de la economía y eso va a implicar una serie de leyes que le den sustento al plan económico, entre ellas la independencia del Banco Central y la prohibición de financiar el tesoro con reservas del Banco Central. Tiene que haber un presupuesto equilibrado que le dé credibilidad a la propuesta económica de Carlos Melconian. Luego, el equipo económico y de gobierno han señalado una cantidad de normas que tienen que ser cambiadas y, en muchos casos, derogadas, para simplificar los trámites del Estado, sobre todo en el sector productivo.

-¿Todo tiene que ver con la economía?

-Tenemos reformas de fondo como, por ejemplo, declarar a la educación como servicio esencial, con una norma que compatibilice el derecho a la protesta y asegure los 190 días de clases obligatorios, imponiendo que en caso de realizarse un paro se garantice un servicio educativo mínimo o se recupere ese día de clases. Además, queremos discutir las evaluaciones obligatorias, la información que se obtiene y la publicación de los datos. También es muy importante fomentar la producción en algunos sectores estratégicos que van a requerir regulaciones específicas para desarrollarse.

Nada en el Ejecutivo

-Patricia Bullrich la nombró vocera de los temas de género y se hablaba de su posible integración al gabinete. ¿Qué hay de cierto en eso?

-Patricia me nombró vocera de los temas de género durante la campaña, pero yo no tengo ninguna intención de formar parte del Ejecutivo. Me estoy sometiendo a elecciones para que, si así lo deciden los bonaerenses, pueda renovar mi banca. Desde ahí voy a dar batalla por los derechos de las mujeres.

para Javier Milei y Diana Mondino. Tal vez ahora puedan leer a Goldin y aprender sobre brecha. Lo bueno de la ignorancia es que se cura leyendo Claudia Goldin gana el Nobel de Economía por sus investigaciones sobre la brecha de género — Silvia Lospennato (@slospennato) October 9, 2023

-¿Cómo analiza la participación de las mujeres en la política?

-Hay una evolución hacia una mayor participación. Es fruto del trabajo y de los derechos que se garantizaron desde la ley de cupo y la reforma de la Constitución Nacional que incorpora como una obligación el implementar leyes que garanticen la participación igualitaria en la política de varones y mujeres. Argentina hoy es uno de los países que a nivel mundial mejor ranquea en materia de participación política de las mujeres, sobre todo en ámbitos legislativos.

-En el Poder Ejecutivo...

-Todavía tenemos pendiente la participación en ámbitos ejecutivos. En la Justicia, las mujeres tienen una gran participación en los niveles más bajos, pero en las categorías superiores hay cada vez menos con el sumun de tener una Corte Suprema sin ninguna mujer. Es algo que tiene que revertir el próximo gobierno.

Cuidados, una deuda pendiente

-¿Qué propuestas se pueden llevar al Congreso para generar mayor igualdad y derechos?

-La agenda pendiente a nivel legislativo, pero también de políticas públicas, es aumentar la participación económica de las mujeres en nuestro país. Tenemos retrasos enormes: una de cada dos mujeres no trabaja ni busca trabajo porque no hemos sabido construir un sistema que facilite el acceso de calidad y la permanencia de las mujeres en el empleo. Es la gran deuda pendiente.

-¿Cuál es la magnitud de la brecha?

-Las mujeres se insertan menos en el mercado laboral (20 puntos de diferencia con los varones), se insertan peor porque la tasa de subocupación entre las mujeres duplica a la de los varones, y hay una brecha de ingresos que, en promedio a nivel nacional, está en el 25%, pero en los sectores informales llega hasta el 35%. Son cuestiones que no se resuelven solamente desde la ley, sino desde las políticas públicas.

-¿Cómo influye el sistema de cuidados en este aspecto?

-Hay que aumentar las ofertas públicas de cuidados, sobre todo de 45 días a tres años, donde hay una demanda enorme insatisfecha. Ni siquiera se cumple la oferta de tres años en adelante. A nivel privado también es baja, sobre todo después de la pandemia donde una gran cantidad de jardines de infantes y guarderías cerraron. Es una barrera de acceso, muchas veces, infranqueable para las mujeres.

#Candidatas es un proyecto de Letra P, @ojo_paritario y @datagenero auspiciado por la @fes_argentina



Pone foco en el cumplimiento de la paridad y la participación política de las mujeres



— LETRA P (@Letra_P) September 5, 2023

-¿Qué pasa con las mujeres en la informalidad?

Además de la organización de los cuidados, que es central, también está la depreciación de los salarios. Hay muchas mujeres en la informalidad. Los bajos salarios no alcanzan para que puedan salir al mercado de trabajo y cubrir las necesidades de cuidado que dejan pendientes. Tiene una repercusión directa en la pobreza por ingresos, que en Argentina supera el 40%. Para disminuir la pobreza hay que aumentar el ingreso a los hogares y hay que lograr que las mujeres se inserten en el mercado laboral de una forma más sana que con los subsidios, que ayudan, pero no resuelven la pobreza.

-¿Cuáles serían algunas de esas medidas para favorecer la inserción de mujeres en el mundo del empleo?

-Aumentar la oferta pública y privada de cuidados para que las mujeres puedan insertarse en el mercado laboral. También trabajar en las capacidades de empleabilidad de esas mujeres. Cuando hablamos de convertir los planes sociales en trabajo hay que pensar qué tipo de trabajo pensamos para las mujeres y cómo están capacitadas. Hay una gran oportunidad en el sector de cuidados porque hay una gran demanda y esa oferta puede venir de la formación de estas mujeres. Tenemos que reformar el régimen de trabajo para el personal de casas particulares y jerarquizar la figura de las cuidadoras con un reconocimiento salarial mayor.

-¿Qué incidencia tiene en lo económico el sistema de cuidados?

-No hay ningún plan de desarrollo de Argentina que sea posible si no ponemos una mirada sobre la potencia que tienen las mujeres, que está definitivamente desaprovechada. Tenemos que darles oportunidad a las mujeres porque es crecimiento para nuestro país.