Sergio Ziliotto: "La interna del PJ no está en la agenda de los gobernadores"

Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa. "No es serio que un país no tenga presupuesto durante dos años seguidos".

-Fue una normalización, un acto de asunción de las nuevas autoridades. Es un tema que en la agenda diaria no está. Seguramente les pasa lo mismo al resto de los gobernadores. En La Pampa tenemos una historia de pertenencia al partido, respetamos y somos orgánicos. Habrá matices, se plantearán formas, Pero para el peronismo de La Pampa no es un tema de agenda inmediata . La cuestión electoral tendrá valor el año que viene. El PJ dio un nuevo paso y hay autoridades legítimas. Toda la vida el PJ pampeano se ha encolumnado con el peronismo a nivel nacional más allá de matices o nombres.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1867174394763571517&partner=&hide_thread=false El acto reunió a los nuevos consejeros del peronismo



Los gobernadores y la CGT también pegaron el faltazo



¿Se viene un encuentro? El mensaje de futuro



https://t.co/XYlyrweb4q

@gabyspepe pic.twitter.com/BO6SoiEKN1 — LETRA P (@Letra_P) December 12, 2024

-¿Qué opinión tiene de la situación del senador Edgardo Kueider?

-Es un hecho repudiable. Después analizamos por qué la gente vota de una manera, o se expresa de algún modo. Son los malos ejemplos de la política. Quienes luchamos por la política peleamos por la buena política. Estos casos vinculan a la política con lo delictivo. Se ha dado una muestra de que no todo es lo mismo. Fue un senador encontrado in fraganti cometiendo un delito.

-¿Hay posibilidad de avanzar con Aerolíneas Argentinas en el sentido en que lo planteó Kicillof?

-No se habló de manera institucional, pero es algo que va más allá de una coyuntura. El Estado tiene que ser eficiente y trabajamos para eso, pero Aerolíneas Argentinas no puede desaparecer. Venimos luchando para tener mayor conectividad y el día que no esté Aerolíneas será muy difícil que la tengamos, porque no va a cerrar el Excel del neoliberalismo. Hay que sostener la aerolínea de bandera más allá de la rentabilidad. Es una cuestión de soberanía. La eficiencia tiene que estar, es una obligación. Si es necesario trabajar en conjunto, allí estaremos.

La deuda de la Nación con La Pampa

-¿Qué significa la firma del acta con Caputo?

-Formalizamos un ámbito institucional para reclamar, documentar y probar la deuda. Viene otra etapa en la que se definirá cómo se cancela esa deuda. Empieza a depurarse lo documentado y la consolidación de deudas. Nuestro reclamo judicial sigue su camino. Es lógico que hay una ventana de negociación, pero la demanda se mantiene y nadie renuncia a nada.

-¿Cuáles serían las alternativas para que La Pampa cobre esa deuda?

-Buscaremos puntos de encuentro. La provincia acordó el año pasado que un fallo de la Corte se cancelara con bonos. Entendemos las situaciones, no se trata de que nos paguen al contado y en efectivo todo, sino que tengamos previsibilidad de nuestra inversión para planificar el futuro.

Con Javier Milei, ni a la esquina

-¿Esta suerte de acercamiento al Gobierno significa compartir algunas medidas?

-No, para nada. Estamos en contra de este modelo económico. Lo anticipamos: no hay consumo, no hay actividad y aumentó la pobreza. Los principales índices de la economía de a pie, que son los supermercados y los combustibles, están a la baja. No hay reactivación. El Estado se retira de sus competencias originarias y las provincias nos hacemos cargo. Todo se basa en el extractivismo y la exportación de materia prima. Además, tampoco es serio que un país no tenga presupuesto durante dos años seguidos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1867618610593587603&partner=&hide_thread=false LIBERTARIOS VS. FEDERALES Ziliotto y Toto Caputo, foto y lapiceras para avanzar con el Plan Canje en #LaPampa



A cara de perro, el gobernador firmó junto al ministro



El primer peronista en poner el gancho



El diálogo con Letra P https://t.co/JFKQsvwEFB

@JPGavazza pic.twitter.com/XmQHSbAmvY — LETRA P (@Letra_P) December 13, 2024

-¿No comparte el optimismo del gobierno nacional cuando analiza la macroeconomía?

-Hay una economía real muy distinta a la que nos quieren hacer creer de Buenos Aires, cuando dicen que el mercado todo lo resuelve. Cada vez es más grande la brecha entre los que apuestan por la especulación financiera y los que apuestan al trabajo. Podrá haber crecimiento si exportamos más materia prima, pero eso no es desarrollo ni genera trabajo. El sector que agrega valor, está caído: la construcción, cualquier industria. El Gobierno tiene una concepción que no compartimos. Milei lo hace con las herramientas que le facilitaron los que le permiten gobernar por decreto.

-¿A qué se refiere?

-Hoy un grupo de gobernadores reclama cosas puntuales, que significan una partecita de lo que entregaron cuando se firmó el paquete fiscal. Las provincias resignaron hasta 2027 el 0,57 % del PBI y desde el 28, el 0,25 % de manerapermanente. Es un grave retroceso del federalismo. Si le dieron al Gobierno la herramienta para que las provincias se hicieran cargo de todo con menos recursos, ¿qué van a reclamar ahora? Se entregó parte del federalismo que costó mucho construir. Le han dado la suma del poder público y el Presidente la usa.

-En La Pampa, la oposición frustró la posibilidad de una licitación que parece clave por el área petrolera Medanito. ¿Qué opina?

-No le encuentro explicación. Dicen que pretendíamos hacer algo entre gallos y medianoche. El 1 de marzo se lo anunciamos como una cuestión compleja. Convocamos en mayo a la oposición para que designara representantes y contestaron recién en octubre. La comisión que trata el tema la preside la UCR y no la habilitaron. Se les había dado todo, buscan justificaciones que no tienen nada que ver con el eje. Suman incertidumbre y ruidos, no hay certezas, quieren desviar por el lado de la transparencia y lo que pedimos es simplemente una autorización para una licitación. Es la doble vara de siempre, porque a Milei le votan todo a libro cerrado, como el paquete fiscal que les saca fondos a los municipios.