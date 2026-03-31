Sergio Ziliotto en alerta por la Ley de Glaciares: "Puede ser otro Portezuelo del Viento".

El gobernador Sergio Ziliotto presentó el Plan Hídrico 2026-2036 y alertó por la Ley de Glaciares al encabezar un acto en La Pampa , donde definió al agua como un recurso estratégico y un derecho humano fundamental en un contexto de creciente demanda y cambio climático.

Durante la actividad en el Centro Cultural Medasur de Santa Rosa , el mandatario sostuvo que “defender el agua es defender el futuro” y remarcó que la iniciativa forma parte de una política pública sostenida en el tiempo con respaldo institucional y social.

Como ya contó Letra P , el gobierno pampeano sostiene está plantado contra la ley de Glaciares que el Senado aprobó al filo de las sesiones extraordinarias y espera su tratamiento de la cámara baja.

Desde un comienzo, Ziliotto bajó línea para ponerle un freno a la normativa que pretende imponer el gobierno libertario, y que según se huele desde el norte de la Patagonia incluye un pacto del presidente Javier Milei con el mendocino Alfredo Cornejo .

El debate representa entonces otro capítulo en la batalla histórica que la provincia sostiene con Mendoza por el manejo de los recursos hídricos. “Para La Pampa es un nuevo Portezuelo del Viento , es una nueva amenaza, más fuerte todavía. Los glaciares en poder de Mendoza, a disposición de la decisión de Mendoza, es otro Portezuelo del Viento”, dijo el gobernador.

Sergio Ziliotto y la ley de Glaciares

Ziliotto advirtió sobre una eventual modificación de la Ley de Glaciares y la calificó como una amenaza directa. “No es una ley más, es la entrega de un recurso estratégico”, afirmó.

El gobernador comparó la situación con el conflicto por Portezuelo del Viento y señaló que una flexibilización normativa podría afectar la disponibilidad de agua. También cuestionó que se prioricen intereses económicos por sobre la sostenibilidad ambiental.

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Otro round La Pampa vs. Mendoza: Ziliotto desconfía de un pacto Milei-Cornejo por la ley de glaciares



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“Sabemos que estamos atravesados por un cambio climático que cada vez tiene mayor efecto en la disponibilidad de recursos naturales. Y, sobre llovido mojado, la espada de Damocles de nuestra lucha es la ley de Glaciares”, afirmó.

Además, pidió a legisladores nacionales que actúen “por encima de cualquier presión económica” y destacó la movilización social en defensa del recurso, que consideró clave para frenar retrocesos en materia ambiental. “No es casualidad la concientización que hemos logrado… más de cien mil ciudadanos han mostrado que se está retrocediendo, poniendo por delante una coyuntura económica por encima de una lucha de años”, afirmó.

La gestión del agua en La Pampa

El Plan Hídrico 2026-2036, anunciado previamente en la apertura de sesiones de la Legislatura, se planteó como una herramienta para ordenar el uso del recurso y anticipar escenarios de escasez. Según explicó el Gobierno, la demanda podría crecer hasta un 40% en los próximos diez años.

El secretario de Recursos Hídricos, José Gobbi, detalló que el diagnóstico evidenció una fuerte dependencia de fuentes subterráneas y una distribución desigual del recurso en el territorio provincial, lo que obligó a diseñar políticas de largo plazo.

La estrategia se estructuró en cuatro ejes: gobernanza y seguridad hídrica, monitoreo hidrometeorológico, concientización ciudadana y recuperación de ríos interjurisdiccionales como el Atuel y el Salado-Chadileuvú-Curacó.

Acuerdos con intendentes

El mandatario anunció una estrategia de articulación con municipios para optimizar el uso del agua. En ese marco, propuso acuerdos con intendentes y la creación de un fondo específico de $ 500 millones destinado a fortalecer la gestión local.

Sergio Ziliotto Plan Hídrico de La Pampa Sergio Ziliotto presentó el Plan Hídrico 2026-2036.

La iniciativa incluyó también campañas educativas y el lanzamiento del programa “El Agua en La Pampa”, con materiales audiovisuales orientados a generar conciencia sobre el uso responsable del recurso.

El plan contempla, además, la protección de reservas estratégicas como acuíferos, lagunas y manantiales, junto con la consolidación de un sistema de información para mejorar la toma de decisiones.

La presentación reafirmó la política hídrica como una construcción colectiva de la sociedad pampeana, con el objetivo de garantizar el acceso al agua en las próximas décadas frente a un escenario de creciente incertidumbre climática.