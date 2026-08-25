Consejo de la Magistratura: Barroetaveña y De la Torre fueron por la re-re y perdieron

El juez de la Casación, Diego Barroetaveña, desistió de su estrategia judicial para acceder a otro mandato en el Consejo de la Magistratura.

Diego Barroetaveña y Jimena de la Torre intentaron quedar habilitados para continuar otros cuatro años en el Consejo de la Magistratura , pero la apuesta por la re-reelección terminó sin éxito. Los dos consejeros desistieron de las acciones judiciales con las que buscaban competir por un nuevo mandato entre 2026 y 2030.

La discusión giraba alrededor de las reglas que regulan la renovación del organismo encargado de seleccionar y sancionar jueces. La legislación establece límites para la reelección consecutiva de sus integrantes, pero ambos sostenían que el fallo de la Corte Suprema que restituyó la antigua composición del Consejo también había reabierto la posibilidad de buscar otro período.

Barroetaveña, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal y representante del estamento de los jueces desde 2022, había avanzado con una acción declarativa de certeza. En una primera instancia consiguió una cautelar favorable, aunque posteriormente la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió sus efectos.

La pelea en la justicia tuvo además impacto dentro de la Lista Bordó , el sector históricamente dominante de la Asociación de Magistrados. La decisión de Barroetaveña de buscar otro mandato generó resistencias internas y abrió una pulseada por la representación de los jueces en el Consejo.

En ese escenario apareció con fuerza el camarista federal Mariano Llorens , mientras también se movía el presidente de la Asociación de Magistrados, Andrés Basso . La búsqueda de la re-re de Barroetaveña terminó así cruzada por una discusión jurídica y por la pelea interna del estamento judicial.

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Sin respaldo suficiente para sostener la candidatura y con la resolución favorable suspendida, Barroetaveña terminó retirando el planteo. Su mandato vence en noviembre y los jueces deberán definir a sus nuevos representantes para el próximo período.

Jimena de la Torre también desistió de la reelección

Casi en simultáneo, Jimena de la Torre, representante de los abogados, desistió de la acción declarativa de certeza que había presentado para intentar continuar en el organismo. En su presentación atribuyó la decisión a cambios vinculados con la estrategia institucional y electoral de su espacio.

De la Torre, electa en 2022 y referente de Abogados en Acción, anunció que concentrará ahora sus esfuerzos en sostener la representación de su sector con nuevos candidatos. Los abogados deberán renovar sus lugares en el Consejo durante el proceso electoral de este año.

La salida de Barroetaveña y De la Torre despeja así dos de las principales incógnitas de la renovación del Consejo de la Magistratura. Los dos buscaron habilitar judicialmente una nueva reelección, pero terminaron retirándose de la pelea antes de que la discusión llegara a una definición de fondo.