"¿Cómo voy a renunciar? Lo que tengo que hacer es duplicar los esfuerzo. Para un soldado, hay dos cosas que no son opción: rendirse y escaparse. Esto no me asusta y no nos tiene que paralizar", sostuvo en una conferencia de prensa realizada en el ingreso del Hospital Churruca, adonde fue derivado tras la agresión que sufrió este lunes, y ante la consulta sobre una eventual salida del gobierno de Axel Kicillof.