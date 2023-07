Senado: el oficialismo convocó a una sesión para nombrar a 75 jueces

Kueider no consiguió su objetivo , pero estuvo cerca: el jefe del Frente de Todos José Mayans participó de la reunión de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles que debatió el proyecto y garantizó una gestión con la secretaria de Energía, Flavia Royón . "Si no se reconoce a las provincias productoras de energía, a ninguna le interesará producir", se quejó el legislador, antes de retirarse del salón Arturo Illia del Senado , donde sus excompañeros se turnaron para pedirle al oído que este miércoles volviera con ellos.

Según supo Letra P , fue necesaria una gestión de Mayans ante el gobernador de Entre Ríos Gustavo Bordet para que Kueider aceptara dar cuórum este miércoles, por lo que el oficialismo llegaría a los 37 votos con lo justo . A los 31 actuales y los tres que vuelven, se sumarán los tres aliados que tuvo en 2022: el rionegrino Alberto Wertilneck , la misionera Magdalena Solari Quintana y la riojana Clara Vega . No puede faltar nadie. El único exoficialista que seguirá en Unidad Federal es el correntino Carlos Espínola , quien el jueves pasado participó del lanzamiento de la candidatura presidencial de Schiaretti.

Mayans empezó la tarea de ablandar a los migrados la semana pasada. Snopek, que será candidato a diputado en la interna del Frente de Todos de Jujuy, pidió que le sumaran una decena de pliegos de su provincia y fueron incorporados. Catalfamo viene de perder la elección de San Luis, donde fue candidata a vice, y no tenía ánimo de pelear. "Yo no pido nada", fue su mensaje. Había abandonado la bancada por gestión del gobernador Alberto Rodríguez Saá , quien ni siquiera la eligió como candidata para renovar su banca.

La gran traba era Kueider, porque su proyecto es un compromiso con su ciudad, Concordia. Además de bajar impuestos a las tarifas eléctricas, aumenta de 12% a 20% las regalías que reciban las provincias productoras y el valor que la mayorista Cammesa le paga a la represa de Salto Grande. El debate lo continuará con Royón.

Los pliegos

La última sesión ordinaria del Senado fue el 13 de abril y Juntos por el Cambio tenía decidido bloquearlas para impedir que se aprobaran pliegos y arribaran otros enviados por el Poder Ejecutivo. El trámite de darle "ingreso formal" en un recinto con cuórum es necesario para que se citen audiencias públicas.

Entre los pliegos pendientes, hay 28 dictaminados el año pasado, muchos con la firma de todas las fuerzas políticas. Se iban a tratar en diciembre, pero el oficialismo empezó a resquebrajarse y con la ruptura de febrero ya no fue posible. Sólo pudieron aprobarse los de Córdoba y Santa Fe

En la última sesión ingresaron otros 47 pliegos para candidatos a jueces, fiscales y defensores, que tuvieron sus audiencias hace un mes. El oficialismo avaló a todos y este miércoles tiene decidido aprobarlos.

El de Figueroa acaparará gran parte del debate y si bien la Constitución habilita a pedir la continuidad de un juez hasta los 80 años, para JxC se trata de una maniobra para favorecer a la vicepresidenta. Aseguran que la juez es la que demora el fallo condenatorio, lo que negó durante su audiencia.

"Si hay algo que nadie me puede objetar es mi imparcialidad. No conozco ni dónde funciona el Instituto Patria, ni he tenido conversaciones con el Poder Ejecutivo de ninguna índole”, respondió.

Entre los 17 enviados, hay candidaturas vinculadas al gobernador Axel Kicillof y al ministro del Interior Eduardo de Pedro. Con el trámite formal de su ingreso, la presidenta de la Comisión de Acuerdos, la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, podrá convocar a las audiencias para dictaminarlos y volver a tratarlos en el recinto.