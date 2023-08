El Círculo Rojo se abraza a Melconian ante el temor de un gobierno de Milei

"No hay un salvador" , dijo el presidente de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa ( CAME ), Alfredo González , en la ExpoEFI frente a un público atento de inversionistas y economistas que ya hablaba del faltazo de la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich , al evento de finanzas y negocios organizado en la Rural de Palermo. En la mañana del jueves, se esperaba con ansiedad en el mismo pabellón a Javier Milei , mientras el Círculo Rojo reclama confianza y consenso para el próximo gobierno ante un panorama de "incertidumbre" profundizado por la prueba empírica que dieron las urnas de una sociedad con los bolsillos quebrados. Las figuras del establishment hicieron sobre el escenario un esfuerzo notorio para evitar dar nombres, pero dejaron entrever que el temor tiene la cara del economista libertario y que, Carlos Melconian , a quien la aspirante presidencial del PRO presentó como su ministro de Economía, es el rostro de las ideas amigables.

Ante ese público que se preocupaba más por el consenso político que por las propuestas económicas, el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, esquivó la definición: "El Estado se tiene que entender con la iniciativa privada. El horizonte es de certidumbre y lo tenemos que dar con el voto". El presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, abonó la misma línea: "No importa quién sea el presidente. Al que le toque tendrá que generar esa confianza más allá de los planes de gobierno". González completó: "No podemos esperar a un salvador. No hay más tiempo. Es fundamental que tengan un consenso con todos los sectores políticos".