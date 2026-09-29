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LA PROTESTA

ATE le hace otro paro a Axel Kicillof en plena paritaria y denuncia "precarización" en Buenos Aires

El gremio marchará a la Legislatura el 7 de octubre por pases a planta y Presupuesto 2027. Mientras, el gobierno bonaerense negocia sin oferta salarial.

Letra P | José Maldonado
Por José Maldonado
ATE la hace un paro a Kicillof y marcha a la Legislatura bonaerense&nbsp;

ATE la hace un paro a Kicillof y marcha a la Legislatura bonaerense 

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José Maldonado

El centro del reclamo es la creación de los cargos necesarios para pasar a planta permanente a todos los trabajadores con contratos precarios, becarios incluidos. El gremio pide además que el Presupuesto 2027 de la provincia contemple recursos para los estatales y propone mayor presión impositiva sobre los sectores de más capacidad contributiva, para destinar ese dinero a los salarios.

ATE Reclama también fondos para el Consejo del Salario Municipal. Como contó Macarena Ramírez en Letra P, los municipales están en pie de guerra en la provincia de Buenos Aires. Y piden el fortalecimiento de la carrera administrativa, un Convenio Colectivo de Trabajo, boleto gratuito para los estatales de Educación y Salud y más personal en las áreas críticas.

Paritarias sin oferta

La convocatoria llega cinco días después de que el Gobierno retomara las paritarias con ATE, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y Fegeppba, los gremios estatales que negocian bajo la Ley 10.430. El encuentro del jueves 24 de septiembre, en el Ministerio de Trabajo, terminó sin oferta salarial. Los sindicatos buscan un aumento para octubre y noviembre, con cláusula de revisión en diciembre y retroactivo a octubre, porque la liquidación de septiembre ya está cerrada.

El secretario general de ATE Provincia de Buenos Aires, Claudio Arévalo, sostuvo que el Ejecutivo se comprometió a convocarlo a la brevedad. Estimó que la reunión se haría en la primera semana de octubre y pidió que sea antes del 9, cuando cierra la liquidación de los jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS).

ATE y la pérdida salarial

En lo que va de 2026, los estatales bonaerenses recibieron 9% para febrero-abril y 7% para julio-agosto, sin recomposición en el medio. Encadenados, los dos tramos suman 16,6%, frente a una inflación de 21,4% del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en el mismo período. La brecha, de casi cinco puntos, deja una pérdida real cercana al 4%. Según los gremios, en los dos últimos años de gestión de Kicillof el salario de los estatales perdió más del 26%.

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Un informe del senador provincial Marcelo Daletto sobre la ejecución presupuestaria del primer semestre, con datos del Ministerio de Economía bonaerense, agrega que el gasto total en sueldos del Estado cayó 0,8% real interanual. El único rubro que creció por encima de la inflación fue el pago de intereses de la deuda.

Axel Kicillof y su base sindical

ATE forma parte del universo de las Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA), con las que Kicillof ratificó su alianza para enfrentar al presidente Javier Milei. Arévalo estuvo en el plenario del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio con el que el gobernador construye su candidatura presidencial, junto a referentes de las CTA y la CGT.

El gremio ya había parado contra la gestión de Kicillof el lunes 2 de marzo, en plena negociación por el inicio de clases, con una movilización al Puente Pueyrredón. La nueva medida llega a la Legislatura, donde se discutirá el Presupuesto 2027 que el gobernador todavía no envió.

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