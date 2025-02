Santiago Halle y el futuro del PJ de Entre Ríos: "Los intendentes tendrán la palabra más fuerte"

-¿Cómo es gestionar con Javier Milei en la Nación y Rogelio Frigerio en la provincia?

-La gestión no entiende de partidos. Es una situación saludable para la democracia la convivencia que hay, sobre todo con el gobierno provincial. La intendenta y el gobernador se han encontrado en etapas de la gestión de manera coincidente y eso es saludable, sobre todo porque gestionamos para los paranaenses que votaron a Rosario Romero y para los que no lo hicieron.

-¿Cómo es la relación con la Nación?

-El Presidente deja poco lugar a la imaginación en cuanto al diálogo y lo dice, pero, por ejemplo, en obra pública no hemos dejado de reclamar lo que creemos necesario. Eso no significa quedarse quieto, sino salir a buscar alternativas. Hacemos un mix entre reclamar lo justo y actuar comprendiendo los tiempos que corren y que exigen muchísima creatividad y desapego a las costumbres en las cuales veníamos transitando en los últimos años.

-¿Qué perspectivas tienen para este año, particularmente político?

-Todo enero hemos planificado muchísimo y resuelto problemas de la ciudad porque es un mes siempre complicado por el clima. Desde lo político, la prioridad tiene que ser centrarnos en lo que la ciudadanía requiere más que en lo que pensamos o queremos nosotros. Hoy lo que se requiere de nosotros es compromiso y trabajo. Lo político ocupa una parte de nuestro día menor al de la gestión pública.

Presente y futuro del peronismo

-El peronismo parece disperso en todos los niveles. ¿Qué proceso debe darse para lograr ser competitivo?

-El mejor ordenador para todo es la gente, la ciudadanía. Sirve también como mantra político, porque no tenemos que alejarnos de las necesidades ciudadanas para gobernar y para dirimir nuestras diferencias políticas. No sé si eso se resuelve en una interna o en una PASO, pero siempre es lo más legítimo en democracia.

-Aún en esa dispersión, ¿el grueso del poder político en el PJ pasa por los intendentes?



-La gente le dio el poder a los intendentes para gobernar. Hay que legitimarse en la gestión y es un trabajo diario que no se traslada necesariamente a todas las decisiones políticas que tomás.

-¿No impacta en el peronismo?

-Sí, porque al tener más responsabilidad, más visibilidad y poder eso conlleva más obligaciones. Y, por eso, seguramente serán quienes tengan la palabra más fuerte. Así se dio por ejemplo en el Congreso del PJ, pero es en gran parte porque la ciudadanía los puso en un rol importante y se lo damos, también, dentro del peronismo.

-¿Rosario Romero puede ser la próxima candidata a gobernadora del peronismo?

-La veo como una buena intendenta, como una gestora permanente. Sería un pecado adelantarnos en el tiempo porque primero tenemos que hacer una buena gestión. Además, ella como líder política, vive con mucha alegría y a la vez mucha responsabilidad la gestión diaria de la intendencia. No está pensando en eso y no forma parte de nuestra cotidianidad. Sí hacer una buen gestión y destacarnos con nuestro equipo.

-¿Se siente su sucesor en la intendencia?

-Me siento muy a gusto en la gestión, me gusta mucho y trato de perfeccionarme día a día tanto yo como mi equipo. Pienso en eso y lo que me da felicidad es mi familia, mis amigos, el trabajo diario y hacer algo en lo que le pongo empeño y profesionalismo. En eso creo. Obviamente, estando en la actividad política no soy ingenuo y sé que trabajamos por objetivos, pero pensamos más en cómo hacer las cosas bien que en qué ser. Eso lo aprendí al poco tiempo de estar en política: lo importante es cómo soy, no qué soy.

Santiago Halle, mate.jpg El hombre político del gobierno de Romero en Paraná.

El gobierno de Rogelio Frigerio

-¿Qué observa de correcto y qué de incorrecto en el gobierno de Frigerio?

-Es difícil calificar. Como todo gobierno, seguramente ha tenido dificultades. Lo que veo positivo, por lo menos en lo que a nosotros nos atañe, es una atención constante. También me parece muy importante la reforma política, que fue bien discutida durante todo el año y dialogada por los distintos bloques. En eso el peronismo, en su rol de real oposición, que no hace berrinche y no dice no voto porque no me gusta´ si no que propone y brinda argumentos, terminó aprobando una ley con reformas y con su mirada. Eso es saludable para la democracia e incluso para el gobierno de Frigerio. Fue una buena política que se llevó adelante y a futuro va a cambiar los comportamientos de los políticos en Entre Ríos. El proceso fue positivo por el rol del peronismo, donde en el Senado con mayoría PJ tuvo muy buena gestión de parte de nuestro presidente de bloque y el gobierno con una mirada abierta que serán buenas a futuro. Sobre cuestiones negativas, no soy quien para calificar.

-¿Cómo ve la incorporación de peronistas al espacio de gobierno de Frigerio?

-Cada uno es libre para tomar su decisión. No me gusta juzgar y menos sin un dialogo con los compañeros. Tampoco es un pecado, puede suceder. Sabemos que la mirada de Frigerio es amplia y cada uno tendrá sus motivos para adherir a un gobierno u otro. Nadie tiene el peronómetro para juzgar a quien se va o a quien viene.

-Dado que La Libertad Avanza y Juntos por Entre Ríos pueden aliarse, ¿cómo los enfrentarían?

-Como toda estrategia política o electoral o de alianzas, tiene sus riesgos, pero también sus cuestiones positivas. No será una sorpresa porque se sospechaba que podía pasar. Es una decisión de ellos, no tengo mucho que decir al respecto.