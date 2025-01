Manuel Troncoso: "En Entre Ríos hay que interpretar lo que pide la gente y traducirlo en un acuerdo electoral"

-Soy una rueda de auxilio. Estoy en un lugar donde necesariamente tengo que estar permanentemente involucrado en cuestiones que el gobernador marca como esenciales y soy una rueda más. En el gabinete trabajamos en equipo, eso es lo más importante de este gobierno.

-¿Cómo arranca el año político?

-Trabajando. Prácticamente, no hubo un corte. Va a ser un año intenso porque se suma lo electoral, pero no hay que abandonar nunca la gestión, buscar las soluciones para la gente y generar políticas de Estado para transformar la realidad de la provincia. Ese es el norte y la bandera. Tenemos por delante una elección donde se plebiscita lo nacional, pero eso no tiene que hacernos perder de vista la gestión y la confección de políticas públicas.

Las candidaturas en Entre Ríos

-¿Puede ser candidato este año? ¿Tiene expectativas de poder incidir en el armado de Juntos?

-No he buscado una candidatura. Estoy muy contento donde estoy y con la agenda de trabajo que tenemos con mi equipo. Me divierte, me apasiona, pero soy un soldado y voy a estar donde el gobernador me pida.

-Usted criticó algunas decisiones y formas del presidente Javier Milei. ¿Estaría dispuesto a acompañar un frente electoral entre Juntos y La Libertad Avanza?

-La dirigencia tiene que estar a la altura de las circunstancias. Tenemos que interpretar qué es lo que quiere la gente. La mayor parte de los argentinos y de los entrerrianos quieren dejar atrás el pasado. Es toda una señal. La dirigencia tiene que saber interpretar esa realidad o esa necesidad y traducirla en términos políticos en una alianza, en un gran acuerdo.

-Por encima de las diferencias.

-Desde ya que esas diferencias las he marcado siempre, pero también es cierto que es muy importante que nos podamos poner por encima sin caer en análisis binarios o demasiado pendulares. Estamos planteando una mirada al futuro, una mirada transformadora de lo que nos tenía acostumbrada la Argentina. Hay que estar a la altura de eso. Ponerse por encima del individualismo y apuntar a las coincidencias y a los puntos de encuentro, no a las diferencias.

Los pases del PJ

-Varios peronistas saltaron hacia el oficialismo provincial. ¿Hay más pases planificados para 2025?

-No hay una estrategia para salir a buscar a esos dirigentes. En la política pesa lo vincular, el diálogo del día a día, que son vínculos o relaciones de confianza que se van generando. El gobernador es una persona muy plástica, que hace del diálogo y del intercambio de ideas su mayor herramienta o su mejor virtud. Todas las incorporaciones que se dieron fueron producto de una gimnasia, de un ejercicio cotidiano y no de salir a buscar dirigentes deliberadamente.

-No hay una estretegia, pero ¿habrá más incorporaciones?

-No hay una planificación de pases, pero sí hay algunos dirigentes de esas filas que en el corto plazo también se sumarán al espacio y al esquema de gobierno.

El balance de Troncoso

-¿Cuál fue el principal acierto de la gestión de Frigerio?

-La coherencia entre lo que proponíamos en campaña y lo que estamos haciendo. Máxime en un contexto económico muy delicado, muy serio, que está atravesando nuestro país. El achicamiento de cargos, la optimización de los recursos, la reforma política, lo que se buscó con la Caja de Jubilaciones para bajar el déficit y hoy podemos estar orgullosos de decir que lo hicimos. También el fin de los contratos precarios dentro del Estado: estamos reponiendo la carrera administrativa, el esfuerzo por sobre el dedo o el amiguismo.

-¿Y cuál fue el principal déficit?

-El principal escollo fue el tema económico. Nos toca gobernar una época muy compleja. También en la Nación se están llevando muchos cambios que han impactado en nuestra provincia. Tuvimos que lidiar con todo eso. Tuvimos poco tiempo para armar el equipo de gobierno entre las elecciones y el momento que asumimos, pero creo que se constituyó y se consolidó un equipo muy serio y a la altura de las circunstancias.