Santiago Caputo viajó a Washington y se reunió con funcionarios de la Casa Blanca, el Capitolio y el Departamento de Estado

Santiago Caputo , el asesor del presidente Javier Milei , viajó esta semana a Washington para mantener reuniones con funcionarios de la Casa Blanca , el Capitolio y el Departamento de Estado . El estratega libertario fue convocado por la administración de Donald Trump en medio de las turbulencias políticas que atraviesa el Gobierno nacional.

Según pudo reconstruir este medio a partir de fuentes diplomáticas, el viaje del asesor presidencial tuvo como eje una serie de encuentros reservados con funcionarios norteamericanos interesados en conocer de primera mano el estado de situación de la administración libertaria.

La visita obligó a Caputo a ausentarse de la mesa política del oficialismo, que en los últimos días enfrentó tensiones internas vinculadas a la situación económica y al frente parlamentario.

De acuerdo con fuentes del Departamento de Estado , entre las principales inquietudes de la administración republicana aparecen la evolución de la economía argentina, las negociaciones políticas con los gobernadores y el escenario legislativo que enfrenta el oficialismo en el Congreso.

También hubo consultas vinculadas a las perspectivas electorales de Milei y a la capacidad del Gobierno para sostener acuerdos políticos en medio de un contexto de creciente tensión institucional.

Fuentes de Washington señalaron además que existe preocupación entre funcionarios estadounidenses por las internas dentro del oficialismo y por la crisis política derivada de las investigaciones judiciales que involucran al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En ese marco, Caputo apareció como el interlocutor elegido por la administración de Trump para obtener información de primera mano sobre el presente político argentino y las perspectivas del Gobierno libertario.

El asesor presidencial mantiene desde hace meses vínculos fluidos con sectores republicanos y es considerado uno de los principales articuladores políticos del oficialismo con dirigentes y funcionarios cercanos al expresidente norteamericano.