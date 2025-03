Grieta en Unión por la Patria: Jalil y Quintela armaron un bloque para diferenciarse del PJ de CFK

Prefirieron esperar a marzo para dar el paso, que en los hechos deja al interbloque UP con tres bloques formales. La división no es lineal porque así como los bloques Frente Nacional y Popular y Unidad Ciudadana fueron creados por Cristina en 2022 para sumar presencia en el Consejo de la Magistratura , el nuevo espacio sí buscará identidad propia, aunque aclararon que no se irán de UP. "Seguimos siendo 34, con un bloque más", señaló uno de ellos a Letra P .

Como explicó Letra P, en este grupo rebelde se encontraban algunos de los respaldos del juez Ariel Lijo, incluso entre quienes no quisieron sacar los pies del plato, como el sanjuanino Sergio Uñac. UP tiene decidido asistir a la sesión, aunque no está fácil que consiga 37 votos para abrir el recinto. Guadalupe Tagliaferri (PRO), de la comisión de Acuerdos, no asistirá.

Tampoco lo hará el radical Martín Lousteau. Ambos fueron las firmas decisivas para habilitar el pliego de Manuel García-Mansilla e impulsar su rechazo. En el oficialismo creen que UP no irá al recinto porque varios de sus miembros tampoco están en Buenos Aires y podrían pasar un papelón.

Victoria Villarruel desconoció la sesión y, como tantas otras veces, sostuvo que el reglamento la habilita a pisar los pedidos de sesión el tiempo que quiera. De hecho, recibió uno del oficialismo para debatir Ficha limpia y la asistencia financiera a Bahía Blanca.

De ahora en más, en UP deberán consultar al nuevo bloque antes de fijar una estrategia. En la última sesión ya hubo señales. La jujeña Moises se desmarcó del bloque y votó a favor de la ley antimafia, uno de los proyectos presentados por Patricia Bullrich. También se desmarcó ese día el santafesino Marcelo Lewandowski, otro de los que coqueteó con salir de UP.

Guillermo Andrada, senador de Convicción Federal.png Guillermo Andrada, otro de los senadores que se sumó al nuevo espacio que funcionará dentro del interbloque de Unión por la Patria.

Los otros díscolos en el Senado

La creación nueva bancada dejó además algunas perlitas, como Quintela y Jalil dejaron jugaron a dos puntas. Quedaron fuera del nuevo espacio la riojana María Florencia López y la catamarqueña Lucía Corpacci, quien de todos modos se maneja con autonomía en la provincia.

Otro dato es que Tucumán, que tiene un bloque propio en Diputados que se referencia en el gobernador Osvaldo Jaldo y vota con el Gobierno, en el Senado sigue con su dupla en UP. Son Juan Manzur y Sandra Mendoza, quien tiene línea directa con el gobernador a través de su marido, el legislador José Orellana.

El resto de los rebeldes por ahora no rompe, pero no descartan sumarse al flamante espacio en las próximas semanas. En UP ya nada será igual.