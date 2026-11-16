Santa Fe: UNITE renovó sus autoridades provinciales y respaldó la reelección de Milei

El partido UNITE por la Libertad y la Dignidad de Santa Fe renovó sus autoridades y designó a la diputada provincial Beatriz Brouwer como presidenta para el período 2026-2030. Durante la convención, el espacio también ratificó su respaldo al presidente Javier Milei y anunció que trabajará para impulsar su reelección en 2027.

La decisión se tomó por consenso durante el encuentro partidario ordinario, que reunió a convencionales, referentes territoriales y dirigentes de distintos departamentos de la provincia. La jornada incluyó un balance de la actividad legislativa y política, además de la definición de los principales lineamientos para los próximos años.

Con la elección de Brouwer al frente de la conducción provincial, UNITE buscó consolidar su estructura institucional en todo el territorio santafesino y fortalecer la agenda parlamentaria que la legisladora desarrolla en la Cámara de Diputados provincial.

Uno de los principales mensajes políticos de la convención fue la ratificación del acompañamiento al proyecto presidencial de Milei . Al asumir la conducción partidaria, Brouwer recordó el papel que tuvo el espacio en los primeros pasos de la carrera política del actual mandatario y renovó el compromiso electoral de cara a los próximos comicios presidenciales.

“Hace cinco años UNITE logró hacer ingresar como diputado nacional a Javier Milei y ese mismo día se comprometió a llevarlo a la presidencia en 2023. Hoy, con este mandato renovado, nos volvemos a comprometer en nuestro apoyo a Milei para que en 2027 sea reelegido”, afirmó la flamante presidenta del partido.

La declaración estableció una continuidad entre el acompañamiento que UNITE le brindó a Milei en sus inicios como dirigente nacional, su llegada a la Presidencia en 2023 y la estrategia electoral que el espacio planteó para el próximo turno presidencial. De esta manera, la renovación de autoridades también funcionó como una señal de alineamiento político con el Gobierno nacional.

La nueva conducción de UNITE y el armado político en Santa Fe

La presidenta electa quedó a cargo de la organización y el fortalecimiento del partido durante el período 2026-2030. Entre los objetivos de la nueva etapa figuran la ampliación de la representación provincial y la consolidación de la participación de la fuerza en el escenario político santafesino.

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La ratificación del respaldo a Milei también dejó en evidencia la intención de mantener el alineamiento con el oficialismo nacional y participar de la construcción política de cara a 2027.

Con Brouwer al frente de la conducción provincial, UNITE inició una nueva etapa institucional que combinó la reorganización partidaria con una definición electoral explícita. El espacio santafesino ratificó así su voluntad de acompañar el proyecto libertario y trabajar para que el actual Presidente consiga un segundo mandato.