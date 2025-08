Guerra de derechas en Santa Fe: duro cruce entre las tribus de Milei y Granata en la Convención

“Tenemos un Presidente que se la pasa DNU tras DNU, derogando legislación de fondo y que no respeta al Congreso de la Nación, que parece pintado o que lo abdujo un plato extraterrestre, seamos coherentes”, espetó el convencional de la lista de Granata, Emiliano Peralta , a sus pares de La Libertad Avanza .

El fuego cruzado fue disruptivo en una mañana de análisis de fondo de los temas, pero no sorprendió. Y es que desde el cuarto día de la Convención, desde ambos espacios se tiran con munición gruesa cada vez que pueden.

La discusión escaló en una de las comisiones de la Convención que reforma la Constitución santafesina, cuando debatían las atribuciones del Poder Ejecutivo. Los libertarios fueron los primeros en plantear que no quieren habilitar los DNU en la provincia. El argumento de la mileísta Gabriela Martínez fue que se trata de una herramienta “polémica y de discutida aplicación” y que “Santa Fe tiene una historia republicana de respeto a la división de poderes”.

“Cuando hablan de la reelección o no reelección, me gustaría preguntarles también qué piensan de aquellos que están en funciones, les quedan dos años de mandato todavía, como la diputada nacional Romina Diez, y se vuelven a presentar ahora para una elección porque no tienen a nadie para poner en la boleta. Seamos serios en los debates que vamos a dar”, chicaneó Peralta.

Al rescate de los libertarios, y para cerrar el cruce, salió Nicolás Mayoraz: “Los DNU no se justifican en las provincias. No hay argumentos de por qué se necesitan en Santa Fe. Nosotros no estuvimos en la reforma de 1994 para opinar sobre los DNU, pero hoy es una norma vigente en la Constitución Nacional, que es la que aplica el Presidente, le guste a quien le guste”.