Santa Fe: un fiscal avanza para determinar si se desviaron fondos de una ONG para la campaña de Fuerza Patria

Caren Tepp y Cachi Martínez, dos de los candidatos de Fuerza Patria en Santa Fe que están apuntados en la denuncia.

El titular de la Unidad Fiscal Federal de Santa Fe , Jorge Onel , requirió medidas de prueba para avanzar con la denuncia que presentaron los apoderados de Provincias Unidas contra la Asociación Civil 29 de Abril y candidatos de Fuerza Patria por los delitos de administración fraudulenta y desvío de fondos para la campaña legislativa .

Onel solicitó que se incorpore a la causa un informe presentado por Fuerza Patria con movimientos financieros de la campaña. En el caso de la ONG el pedido apunta a conocer detalles de su estatuto, los libros contables, el último balance y un informe sobre el domicilio donde funciona y las personas que “acuden al lugar de manera transitoria o permanente”.

Provincias Unidas, a través de los apoderados Florencia Giupponi , Leonardo Stangaferro y Juan Callegari , presentó dos escritos días antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre en los que apuntan contra la comisión directiva de la asociación civil de la ciudad de Santa Fe por desviar fondos para solventar la campaña publicitaria de Fuerza Patria. En el pedido se solicita se investigue también a los candidatos Caren Tepp y Oscar Martínez , que ocupaban el primero y cuarto lugar en la lista del peronismo.

En los escritos se detalla que la ONG utilizó $21.885.000 para afrontar el pago de publicidad en redes sociales en beneficio de los candidatos Tepp y Martínez. La información fue tomada, de acuerdo a los representantes de Provincias Unidas, del Centro de Transparencia Publicitaria de Google . Allí quedó registro de otros desvíos de dinero efectuados durante la campaña para concejales de este año, realizadas en la capital de la provincia.

Pedro "el profe" Medei fue el ganador de la interna del peronismo en Santa Fe.

Queremos una Municipalidad cercana a los vecinos de la Ciudad! En conjunto a @maruescobarok hemos creado el Plan ABC Municipal (Administración Barrial Comunitaria) para encontrar mejores y más prontas respuesta (2).jpg

La denuncia detalla que las piezas promocionales favorecieron a Pablo Medei y Jorgelina Mudalel , candidatos locales de Fuerza Patria. Medei cumple funciones como tesorero de la Asociación Civil 29 de Abril, lo que refuerza el planteo de conflicto de intereses señalado por los denunciantes.

La presentación judicial plantea que los gastos en publicidad electoral “no se enmarcan en el objeto del estatuto” de la entidad, que ofrece ayuda social y promueve el desarrollo cultural en los barrios afectados por la catástrofe hídrica ocurrida en Santa Fe en 2003.

“La utilización del andamiaje jurídico con el objetivo de financiar campañas electorales con fondos de dudosa procedencia es una acción reprochable en términos morales y jurídicos”, señalan los apoderados. “Una verdadera defraudación para los asociados”, concluyen.

Luego de la denuncia intervino el Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos, que notificó a la asociación civil la apertura de un sumario administrativo mientras se investiga el presunto desvío de fondos y la posibilidad de que hayan existido infracciones al objeto social propuesto por la ONG.

El organismo reclamó libros contables, inventarios, balances y un detalle con gastos de publicidad y difusión realizados entre 2022 y 2025.