Pullaro abrió el Santa Fe Business Forum: "Somos la provincia más productiva de Argentina"

El gobernador de Santa Fe , Maximiliano Pullaro , inauguró en Rosario la tercera edición del Business Forum , la feria de la que participan inversores y empresas y que la gestión provincial exhibe como un “mundial de los negocios” con más de 1.000 oferentes, compradores de 40 países, 18 sectores productivos, 250 startups y más de 50 circuitos productivos.

La apertura del encuentro contó con la presencia de los intendentes de Rosario y Santa Fe , Pablo Javkin y Juan Pablo Poletti ; la senadora Carolina Losada ; el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini , y el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería argentina , Fernando Brun .

En su discurso inaugural, Pullaro puso el foco en el respaldo institucional que permitió organizar el encuentro y destacó especialmente el acompañamiento de la Cancillería y del Consejo Federal de Inversiones (CFI) . También reconoció el trabajo del ministro Puccini y de Georgina Losada , secretaria de Comercio Exterior de Santa Fe , a quienes atribuyó la organización del "foro de negocios más importantes que hay en Argentina”.

El gobernador también aprovechó la apertura para reivindicar los avances de su gestión en materia de seguridad y el trabajo coordinado entre los tres poderes del Estado y los distintos niveles de gobierno. En ese marco, cuestionó el abandono que, según planteó, sufrió Rosario durante años. “A esta ciudad se la había dejado sola durante mucho tiempo. Nadie piense aquí que no fue una situación adrede. Tenía que ver con una lógica de acumulación política. No crean que al centralismo político no le convenía que esta ciudad estuviera de rodilla”, afirmó.

El mandatario provincial vinculó el encuentro empresario con la historia productiva de la provincia y sostuvo que la convocatoria internacional forma parte de una estrategia para ampliar mercados. “Con foros como éste demostramos que esta provincia se pone de pie como lo hicieron aquellos inmigrantes en 1850 o 1880 cuando el gobierno provincial los convocaba para producir. Así se hizo grande la provincia de Santa Fe ”, sostuvo.

En esa línea, Pullaro destacó la diversidad de la matriz económica santafesina y enumeró parte de su entramado productivo: unas 7000 pymes, 21 mil productores agropecuarios y 2000 cooperativas. Según planteó, el objetivo del Business Forum no consiste solamente en generar contactos comerciales, sino también en mostrar a los visitantes el vínculo existente entre las compañías y sus trabajadores. "Hoy es la provincia más productiva de Argentina", destacó.

El gobernador explicó que la iniciativa surgió a partir de la necesidad de anticiparse a las dificultades de la economía argentina y defender los mercados internacionales para las empresas provinciales. Para eso, señaló la importancia de mejorar la competitividad mediante inversiones en infraestructura y obra pública destinadas a reducir los costos logísticos.

“Además de ser los mejores productores en cada rama de la economía somos los mejores socios que pueden encontrar otras provincias”, aseguró Pullaro. En particular, destacó el vínculo de Santa Fe con actividades como la minería y la energía, sectores en los que la provincia puede aportar infraestructura y servicios. En ese punto, resaltó la importancia de los puertos santafesinos y del complejo agroexportador -"el principal del mundo", aseguró- ubicado sobre la hidrovía.

Rondas de negocios, inversiones y mercados internacionales

La tercera edición del Business Forum tendrá una agenda de cinco días con reuniones B2B, un foro de inversiones, capacitaciones y recorridas por distintos circuitos productivos. El esquema busca facilitar encuentros directos entre compradores internacionales y empresas, productores y emprendedores, con reuniones de alrededor de media hora y agendas organizadas previamente.

La convocatoria contempla compradores de 40 países y una demanda diversificada. Brasil concentra pedidos vinculados con alimentos, carnes, maquinaria agrícola y energías renovables. México suma oportunidades en nueve sectores, entre ellos videojuegos y producción audiovisual, mientras que compradores de Estados Unidos buscan proveedores de autopartes, construcción y genética.

También participan representantes de Uruguay, Chile y España, con interés en rubros como carnes, lácteos, muebles y nutrición animal. La agenda internacional incorpora, además, mercados menos habituales para las empresas santafesinas, entre ellos Etiopía, Congo, Gambia, Kenia, Filipinas, Vietnam, Singapur, Australia y Canadá.

Recorridas por las empresas

Los visitantes tendrán la posibilidad de conocer parte de la estructura productiva provincial mediante circuitos que incluyen industrias, frigoríficos, tambos y polos vinculados con la biotecnología. La propuesta busca que las reuniones comerciales se complementen con un conocimiento directo de las capacidades de producción y de los sectores estratégicos de Santa Fe.

El encuentro también suma la participación de startups y nuevos actores de la economía del conocimiento, dentro de una agenda que alcanza 18 sectores productivos. La presencia de unas 250 empresas emergentes amplía el perfil de la feria y permite incorporar propuestas tecnológicas a la vinculación con inversores y compradores.

En el cierre de su discurso, Pullaro planteó que el desafío de la gestión pública consiste en generar condiciones para el empleo y el crecimiento económico a partir de una relación más dinámica con el sector privado. “Hoy gobernar es generar trabajo, crecimiento económico, es trabajar al lado del sector privado con mucha dinámica y eficiencia por parte del sector público para que las vecinas y vecinos puedan tener una mejor calidad de vida”, afirmó.

Con esa definición, el Business Forum quedó presentado como una herramienta de internacionalización de la producción provincial y, al mismo tiempo, como una vidriera de la estrategia económica que la gestión de Pullaro busca consolidar para Santa Fe.