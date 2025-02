Santa Fe: por qué La Cámpora le sacó el cuerpo a la lista del peronismo para la Convención constituyente

Por qué La Cámpora no juega

En la tribu que tiene ahora como referente, tras la deserción de Marcos Cleri, a la diputada Florencia Carignano sostienen que, con Javier Milei en la Nación y Maximiliano Pullaro corriendo con ventaja en la provincia, el PJ debía abroquelarse detrás de un solo nombre. Sin embargo, eso no ocurrió y las tribus justicialistas no pudieron -o no quisieron- zanjar las diferencias.