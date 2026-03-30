Intendentes peronistas de Santa Fe y Buenos Aires se reunieron para proyectar la agenda 2027

El encuentro en San Vicente reunió a intendentes de Santa Fe y de Buenos Aires.

Intendentes peronistas de Santa Fe y Buenos Aires participaron de un encuentro de trabajo conjunto con el objetivo de intercambiar experiencias de gestión y consolidar una agenda política común de cara a los desafíos territoriales, de gestión y electorales en 2027.

La jornada se desarrolló en el marco de las recorridas que impulsan los jefes comunales nucleados en Vamos , el espacio que agrupa a dirigentes territoriales del peronismo santafesino. Los los mandatarios locales debatieron sobre problemáticas comunes y analizaron estrategias de gestión.

El encuentro fue encabezado por el intendente de San Vicente , Nicolás Mantegazza , junto a sus pares Federico Achával ( Pilar ), Federico Otermín ( Lomas de Zamora ) y Gastón Granados ( Ezeiza ). Por Santa Fe estuvo, entre otros, Pablo Corsalini (Pérez), quien encabeza el espacio Vamos.

“Como gobiernos locales somos la referencia para solucionar los problemas de la gente”, afirmó Corsalini durante el intercambio con sus pares bonaerenses.

El intendente de Pérez explicó la necesidad que tienen sus colegas de generar esa clase de encuentros, buscando un diagnóstico y una planificación a mediano plazo. “Tenemos el desafío de construir el diagnóstico de lo que necesita la provincia de Santa Fe para 2027”, señaló.

El dirigente también destacó la importancia de este tipo de intercambios para ampliar miradas y fortalecer el trabajo político. Según explicó, el trabajo con intendentes de otras provincias permite enriquecer la gestión y proyectar políticas públicas con anclaje territorial.

Durante la visita, la comitiva recorrió el complejo habitacional del barrio Papa Francisco y el museo histórico 17 de octubre, en la quinta San Vicente, donde se profundizaron los ejes de discusión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nico_mantegazza/status/2037668381625614638&partner=&hide_thread=false La Argentina que viene necesita nutrirse de pluralidad de miradas y experiencias valiosas en la gestión.



Hoy, intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires dimos un paso al compartir en San Vicente un encuentro de trabajo con compañeros intendentes de Santa Fe. pic.twitter.com/qF45OCsU2E — Nicolas Mantegazza (@nico_mantegazza) March 27, 2026

“Creemos en una construcción que nace desde los territorios, con gestión, cercanía y respuestas concretas para nuestra gente”, planteó Mantegazza, anfitrión del encuentro.

Una propuesta desde el peronismo

“Somos dirigentes que tenemos formas muy parecidas de ver la realidad. Los proyectos políticos para el próximo año deben construirse desde el Partido Justicialista, con una mirada de los territorios”, remarcó Corsalini.

El intendente de Pérez es uno de los que empuja por la unidad del PJ santafesino, disgregado y con diferencias internas.

Además de Mantegazza, Achával, Otermín y Granados, por Santa Fe se sumaron Julián Vignatti (Arteaga), Pablo Giorgis (Santa Isabel), Gonzalo Goyechea (María Teresa), Ana Laura Mussi (Villa Mugueta), Marco Strifezza (Juncal) y Adrián Biyovich (Luis Palacios).

También estuvieron los intendentes con mandato cumplido Daniel Siliano (Acebal), Adrián Tagliari (Llambí Campbell) y Humberto Viozzi (Tortugas).

El intercambio dejó como saldo el compromiso de profundizar estos espacios de articulación entre dirigentes peronistas con el objetivo de fortalecer la gestión local y consolidar una construcción política con eje en el territorio.