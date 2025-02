Santa Fe: las claves de la campaña zen y provincialista de Unidos rumbo al 13 de abril

La otra razón es pragmática. No es un secreto que el laboratorio de encuestas de la Casa Gris tiene identificado que existe una gran cantidad de santafesinos que no solo votaron a Pullaro gobernador y a Javier Milei presidente, sino que aún mantienen su apoyo a ambos dirigentes. Una campaña nacionalizada, que enfrente a Unidos con La Libertad Avanza , significaría poner a esos electores en la incómoda situación de tener que decidir si apoyar la candidatura del gobernador o el espacio del Presidente.

MacriPullaroScaglia.jpeg Mauricio Macri junto a Gisela Scaglia y Maximiliano Pullaro, en la Bolsa de Comercio de Rosario. Es lo único que trascendió oficialmente del encuentro.

La visita de Mauricio Macri fue otro ejemplo de la estrategia de provincializar. Pullaro se mostró con el expresidente solo cuando su equipo se aseguró de que se cumplirían ciertas condiciones. Por eso, el encuentro fue en un lugar neutral como la Bolsa de Comercio, al que llegaron separados. Además, sólo se permitió el acceso a fotógrafos y camarógrafos, no periodistas, dado que tampoco estaba planificado que hablaran juntos. De hecho, el entorno del gobernador había avisado que Pullaro ni siquiera hablaría, aunque sobre la hora decidió hacerlo en un tono muy sobrio, sin estridencias.

Según trascendió en la previa, el calabrés había querido llegar diez días antes para ser él, en su rol de presidente del PRO, el que firmara el acta constitutiva de la alianza Unidos. No son muchos los lugares como Santa Fe, donde el macrismo puede mostrarse ordenado, ganador y parte de un gobierno exitoso. Esa imagen era como agua en el desierto para Macri, asediado por la decisión del entorno de Milei de motorizar un carancheo de dirigentes y esquivar un acuerdo de cúpulas. La Casa Gris, preocupada por no quedar en el medio de una pelea ajena, lo disuadió.

Las canchas donde Unidos se siente local

De fondo, lo que asoma en Unidos es una intención de llevar la discusión hacia un terreno donde la alianza se siente cómoda y ganadora, y evitar errores no forzados que sean insumos de embates libertarios. Por eso, por ejemplo, se eligieron figuras de solidez técnica y no tan conocidas para la lista que encabeza el gobernador. “Corríamos el riesgo de que se discutan nombres y no ideas o propuestas”, explicaron luego del cierre en la Casa Gris.

En ese sentido, serán tres los ejes de la campaña de la coalición oficialista. Uno, obviamente, será la política de seguridad que hasta ahora ha dado resultados: no por nada se le otorgó semejante protagonismo en el anuncio de las candidaturas a Lucía Masneri, secretaria de Asuntos Penales. Un segundo eje es el llamado “límites al poder”, donde se inscriben el fin de la reelecciones indefinidas, la flexibilización de los fueros -para que sea más sencillo investigar legisladores- y ficha limpia, una medida que ya existe como ley en Santa Fe, pero que se buscará incluir en el texto constitucional.

PullaroRecorridaObras.jpg Una de las recorridas de Maximiliano Pullaro por obras de su gobierno. En este caso, en Santa Fe, junto a Paco Garibaldi y Juan Pablo Poletti.

El tercer eje será el de equilibrio fiscal. Pullaro suele jactarse de haber hecho un ajuste “más grande que el de Milei”. Sin embargo, en esa área ya se puede apreciar un trabajo sutil que busca marcar una diferencia con la Casa Rosada. Diferencia que no es ningún secreto pero que no se enfatizará: la obra pública. “Ahorramos para reinvertir, no para guardarla en un plazo fijo”, sostienen en la Casa Gris. No por nada el gobernador viene priorizando recorridas por obras, que luego son difundidas con estratégicas fotos suyas con máquinas atrás.