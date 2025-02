Criptoestafa: Maximiliano Pullaro se aferra a la institucionalidad y se despega del juicio político

Qué (no) dijo el gobierno de Santa Fe

Cuando el impacto del escándalo en el mercado argentino ya había sido cuantificado -en una jornada en la que Wall Street no operó por ser feriado en Estados Unidos-, el gobierno de Santa Fe prefirió este lunes el estricto off the record para hacer declaraciones. “Mucha prudencia, no vamos a hacer nada que afecte la investidura presidencial, nada de juicio político”, dijo una voz con despacho en la Casa Gris.