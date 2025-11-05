Santa Fe: la Universidad del Litoral cocina un recambio con más radicalismo y dos decanas pican en punta

Edificio del rectorado de la UNL, institución clave en la vida política de Santa Fe.

La Universidad Nacional del Litoral (UNL) , semillero político la ciudad de Santa Fe y de la provincia, muy vinculada a la Unión Cívica Radical ( UCR ) , prepara el recambio de autoridades. El actual rector, Enrique Mammarella , finalizará su segundo mandato en 2026 y entre el 10 y el 19 de diciembre se haría la Asamblea Universitaria que elegirá a quien lo suceda. Dos decanas del palo radical pican en punta: Liliana Dillon y Laura Tarabella .

En el mundo político-universitario la rosca está activa. La UNL es una de las universidades más prestigiosas del país y un factor de poder clave en la capital provincial y el centro norte santafesino. Es un semillero de dirigentes y trampolín hacia cargos de mayor visibilidad.

Por sobre cualquier otro espacio político predomina el radicalismo , en particular la Franja Morada . Muchos dirigentes de Santa Fe iniciaron su militancia allí y escalaron a puestos jerárquicos.

Basta con mencionar al diputado nacional Mario Barletta , que fue rector y luego intendente de la capital provincial, o a José Corral , expresidente de la Federación Universitaria del Litoral (FUL) , exsecretario general de la universidad y también intendente por dos mandatos . La actual presidenta del Concejo Municipal , Adriana “Chuchi” Molina , también se formó en la UNL .

Según pudo saber Letra P , la sucesión parece definida entre dos nombres: Dillon , decana de la Facultad de Ciencias Económicas , y Tarabella , de la Facultad de Humanidades y Ciencias . Una tercera figura, Claudia Levin , decana de Ciencias Jurídicas y Sociales , fue mencionada como posible candidata, pero quedó fuera de carrera.

Distintas fuentes coinciden en que se arribará a la elección con un acuerdo. “No hay una guerra, se está negociando y vamos a llegar bien y con acuerdo”, dijo una fuente relevante de la UNL. Aunque reina el hermetismo, algunas voces señalan que Dillon corre con ventaja.

Más radicalismo, pero con matices

Dillon es contadora pública y tiene una extensa trayectoria en la Facultad de Económicas. Fue elegida decana en 2022 y será reelecta este año, lo cual no le impide aspirar al rectorado. En los últimos tiempos, subió su perfil público: se mostró con el gobernador Maximiliano Pullaro y expresa abiertamente su militancia radical y admiración por Raúl Alfonsín.

Tiene buen vínculo con la actual gestión provincial y proviene de la Franja Morada, como muchas figuras que pasaron por la UNL. En declaraciones a El Litoral, criticó al presidente Javier Milei por vetar la ley de financiamiento universitario: “El veto es una señal clara de desfinanciamiento y de entender que para el Gobierno la universidad no forma parte de la solución, sino que la ve como un problema”.

Tarabella también es considerada un perfil académico. Fue candidata a convencional constituyente por Unidos para Cambiar Santa Fe, en el puesto 21 de la lista (entraron hasta el puesto 20). Su exposición pública ha sido más baja que la de Dillon, pero su nombre aparece respaldado por otro sector del radicalismo, alineado con Julián Galdeano, actual secretario de Vinculación Estratégica, y con Santiago Mascheroni, secretario de Justicia.

Laura Tarabella Laura Tarabella, decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias.

“No se trata de un enfrentamiento entre sectores, hay nombres repartidos en todos lados”, resumió una fuente conocedora de los pasillos universitarios.