Santa Fe: la Universidad del Litoral cocina un recambio con más radicalismo y dos decanas pican en punta

El rector Enrique Mammarella termina su mandato a principios de 2026. Laura Dillon (Económicas) y Laura Tarabella (Humanidades) los nombres que suenan.

Por Agustín Vissio
Edificio del rectorado de la UNL, institución clave en la vida política de Santa Fe.

Edificio del rectorado de la UNL, institución clave en la vida política de Santa Fe.

La UNL y su peso político en Santa Fe

En el mundo político-universitario la rosca está activa. La UNL es una de las universidades más prestigiosas del país y un factor de poder clave en la capital provincial y el centro norte santafesino. Es un semillero de dirigentes y trampolín hacia cargos de mayor visibilidad.

Mammarella
Basta con mencionar al diputado nacional Mario Barletta, que fue rector y luego intendente de la capital provincial, o a José Corral, expresidente de la Federación Universitaria del Litoral (FUL), exsecretario general de la universidad y también intendente por dos mandatos. La actual presidenta del Concejo Municipal, Adriana “Chuchi” Molina, también se formó en la UNL.

Dos decanas en carrera

Según pudo saber Letra P, la sucesión parece definida entre dos nombres: Dillon, decana de la Facultad de Ciencias Económicas, y Tarabella, de la Facultad de Humanidades y Ciencias. Una tercera figura, Claudia Levin, decana de Ciencias Jurídicas y Sociales, fue mencionada como posible candidata, pero quedó fuera de carrera.

Distintas fuentes coinciden en que se arribará a la elección con un acuerdo. “No hay una guerra, se está negociando y vamos a llegar bien y con acuerdo”, dijo una fuente relevante de la UNL. Aunque reina el hermetismo, algunas voces señalan que Dillon corre con ventaja.

Más radicalismo, pero con matices

Dillon es contadora pública y tiene una extensa trayectoria en la Facultad de Económicas. Fue elegida decana en 2022 y será reelecta este año, lo cual no le impide aspirar al rectorado. En los últimos tiempos, subió su perfil público: se mostró con el gobernador Maximiliano Pullaro y expresa abiertamente su militancia radical y admiración por Raúl Alfonsín.

Captura del repost de Liliana Dillon en su recuerdo al radical Alfonsín.

Tiene buen vínculo con la actual gestión provincial y proviene de la Franja Morada, como muchas figuras que pasaron por la UNL. En declaraciones a El Litoral, criticó al presidente Javier Milei por vetar la ley de financiamiento universitario: “El veto es una señal clara de desfinanciamiento y de entender que para el Gobierno la universidad no forma parte de la solución, sino que la ve como un problema”.

Tarabella también es considerada un perfil académico. Fue candidata a convencional constituyente por Unidos para Cambiar Santa Fe, en el puesto 21 de la lista (entraron hasta el puesto 20). Su exposición pública ha sido más baja que la de Dillon, pero su nombre aparece respaldado por otro sector del radicalismo, alineado con Julián Galdeano, actual secretario de Vinculación Estratégica, y con Santiago Mascheroni, secretario de Justicia.

Laura Tarabella
Laura Tarabella, decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias.

“No se trata de un enfrentamiento entre sectores, hay nombres repartidos en todos lados”, resumió una fuente conocedora de los pasillos universitarios.

