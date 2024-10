Santa Fe: la Corte Suprema da una nueva batalla en medio de su guerra con Maximiliano Pullaro

En Santa Fe no descansa la tensión entre el presidente de la Corte Suprema Rafael Gutierrez y el gobernador Maximiliano Pullaro.

No sólo eso. En una reunión que mantuvo con el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni, Bordas se rebeló y le explicó que no podía comenzar a instrumentar la ley 14.256 porque no fue reglamentada por una comisión de seguimiento y control del proceso de reforma judicial, creada también a principios de año. Un detalle.