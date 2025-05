Santa Fe: la cárcel que inauguró Patricia Bullrich hace cinco meses todavía funciona a media máquina

Hay razones: "En algunos casos es una triangulación, porque la cárcel federal es de mediana seguridad. Primero tienen que ver si hay presos de mediana seguridad en nuestras cárceles para poder trasladarlos. Si no, buscan presos de mediana seguridad en otras cárceles federales de alrededor, los trasladan ahí y con el cupo que se abre en la que se trasladó, mandamos presos a esos otros lugares", explicaron a este medio fuentes del ministerio de Seguridad de la provincia.

Aquella inauguración de Patricia Bullrich

El 20 de diciembre de 2024, Bullrich encabezó el acto de inauguración del flamante penal corondino, sin la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro. Allí afirmó que “esta cárcel es un símbolo de nuestra estrategia integral de seguridad” y agregó que su objetivo “es transformar el Servicio Penitenciario Federal (SPF) en una institución moderna, eficiente y orientada a la rehabilitación de quienes cumplen condenas largas”, para, a la vez, “aliviar la presión sobre las cárceles provinciales, permitiéndoles enfocarse en la reinserción social de internos con penas menores”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1870169141157437734&partner=&hide_thread=false Hoy fui personalmente a inaugurar la nueva cárcel federal de Coronda, Santa Fe, donde encerramos a los primeros delincuentes que estarán tras las rejas en este complejo.



En este Gobierno, no hay más lugar para el delito y quien ponga en riesgo la vida, la libertad o el esfuerzo… pic.twitter.com/prTF1cXQo4 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 20, 2024

Para esa ocasión fue trasladado un grupo de presos, en teoría la primera tanda de recluidos en la nueva prisión. Como ocurre habitualmente, se filmaron los videos de ocasión para los medios y redes sociales.

Ante esta situación, molesto por el incumplimiento de una serie de obras complementarias para la ciudad, el intendente de Coronda, Ricardo “Bachi” Ramírez, denunció que todo era “un circo, una escena, que no hacía falta realmente”.

“Hoy acá en Coronda no hay ningún interno. Con mucho viento a favor, en abril o mayo estaremos disponiéndolos. Hoy la cárcel no tiene agua, no la tuvo todo el fin de semana; está la empresa trabajando. Faltan distintas cuestiones que las veníamos hablando con la gente del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y la provincia, hablábamos que se iba a inaugurar, pero que recién se iba a ocupar y poner en funcionamiento en esa fecha”, sentenció en aquella oportunidad.

Al respecto, hay una evidencia cercana de que el penal todavía está en proceso de arranque: recién hace unos días se adjudicó la licitación del servicio de cocina.

La cárcel de la discordia entre Patricia Bulltich y Maximiliano Pullaro

El penal federal de Coronda generó en enero de 2024 el primer ruido en la relación entre Pullaro y Bullrich. El gobernador santafesino le había ofrecido terminar la obra, que se encontraba paralizada con un 90% de avance, a cambio de que le cedieran el control de la cárcel para administrarla con personal del Servicio Penitenciario Provincial.

El ministerio de Seguridad de Bullrich rechazó la oferta en términos que no cayeron bien en el gobierno provincial. No solo por las formas -en Santa Fe admitieron en su momento que no hubo una respuesta institucional sino una declaración a la prensa del subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi-, sino porque consideraban que “en una semana” podían ponerla en funciones.