La primera reforma de Maximiliano Pullaro

La Casa Gris ya recibió recibió el informe final elaborado por la comisión de Análisis del Sistema Previsional, el espacio integrado por los poderes Legislativo y Ejecutivo y los gremios. Sirvió con núcleo aperturista y contenedor para que nadie quedara afuera. No habrá a futuro excusas por la falta de convocatoria, piensan en el Ejecutivo.

Hasta ahí las sugerencias, acordadas por la totalidad de quienes integraron la comisión. Más abajo, en el documento hay otros apuntes que dan cuenta de una falta de acuerdo interno. En ese marco, sobresalen la equiparación de las edades de jubilación entre hombres y mujeres y las características de los regímenes especiales.

La contención en Unidos para Cambiar Santa Fe

Será decisión de Pullaro ajustar ahí. ¿Tomar al dedillo las sugerencias de la comisión o presionar e ir por más? El escollo que tiene es el mismo de siempre, la mayoría del bloque socialista en Diputados, que defiende con firmeza una postura progresista de las cosas e impide que Unidos se corra hacia otro lado de la cancha.

El texto ingresará en unos días en la Legislatura y, pese a una leve tensión que pueda mantener con el PS, Pullaro se encamina a conseguir una reforma de fondo. La Caja de Jubilaciones es deficitaria y es un punto que merecía abordaje. Pullaro, desde que gobierna, demuestra que no le esquiva al bulto y asume riesgos.

No hay otro momento mejor que este para hacerlo. El gobernador tiene, por un lado, un nivel de aprobación que supera el 60 por ciento y, según la consultora CB, está primero en el ranking de mandatarios. Por el otro, debe anticiparse al año electoral. Mezclar proyectos de fondo con elecciones no suele ser una buena receta.

Las próximas reformas de Maximiliano Pullaro

Resuelta la revisión del sistema previsional, Unidos está en condiciones de acelerar la reforma en la Corte Suprema, demorada por la negativa de cuatro jueces, mayores de 75 años a dar un paso al costado. El gobierno, como contó Letra P, no descarta apelar a un decreto para exigirles la renuncia. No obstante, la movida no tiene todo el aval del oficialismo.

Finalmente resta hasta fin de año poner en marcha la enmienda constitucional, una oportunidad histórica que logra adhesiones en oficialismo y parte de la oposición en Santa Fe, pero que todavía no tiene camino definido. En este carril, en algunos sectores empiezan a preguntarse si el clima antipolítico, más la situación que envuelve al expresidente Alberto Fernández, no es una invitación a asumir un riesgo demasiado alto. “Hay que dejar en claro que no es una reforma de la casta para la casta”, resume un operador de Unidos.