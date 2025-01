Santa Fe: intendentes del peronismo evalúan pegar el portazo y armar su propio espacio

Cristina.Lewandowski.png Cristina Fernández y Marcelo Lewandowski, cuando se vieron las caras antes del cierre de listas de 2021.

CFK coincide en la hipótesis de que Lewandowski debería ser quien lidere la lista, pero por dentro de los carriles institucionales. En Vamos y en La Cámpora aseguran que no hay enojo personal con Diego Giuliano, nombre propuesto por los senadores y Rossi, sino que es una cuestión política. “Podría ser dos o tres, pero no cabeza de lista, no puede serlo alguien que no es del PJ”, comentó un intendente.

Por otra parte, Goyechea reveló que a Cristina le hicieron una radiografía de la situación que atraviesa el peronismo santafesino. Cuando se le mencionó la posibilidad de que Vamos rompa con el partido “dijo que lo entendía. En ningún momento podemos decir que dijo que lo apoyaba, pero entendía que tiene que haber una renovación”, reveló Goyechea.