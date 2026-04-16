EL AJUSTE

Santa Fe: Celia Arena pide que la provincia implemente un boleto gratuito para personas mayores

Actualmente rige un descuento del 50%. Alcanzaría a mujeres desde los 60 años y hombres desde los 65. Para la diputada del peronismo es "necesario y urgente”.

Por Letra P | Periodismo Político
Santa Fe: Celia Arena pide que la provincia implemente un boleto gratuito para personas mayores

Santa Fe: Celia Arena pide que la provincia implemente un boleto gratuito para personas mayores

La diputada provincial Celia Arena, presidenta del bloque Hacemos Santa Fe, presentó un proyecto en la Legislatura para que el gobierno provincial implemente un boleto gratuito para personas mayores en el transporte público. La iniciativa busca ampliar la cobertura actual y alcanzar a mujeres desde los 60 años y varones desde los 65.

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La propuesta de la legisladora del peronismo se inscribe en un escenario de aumento de costos en el sistema, impulsado por la suba de combustibles y la presión sobre las tarifas, factores que impactan de manera directa en los usuarios, en particular en los sectores con ingresos fijos.

Boleto gratuito y acceso al transporte

Actualmente, el único beneficio vigente en la provincia es el medio boleto establecido por la Ley 6970, que alcanza a personas mayores de 70 años. La iniciativa de Arena apunta a ampliar ese universo y garantizar la gratuidad para una franja más amplia de jubilados y jubiladas.

El proyecto también pone el foco en las desigualdades territoriales. En localidades por fuera de los grandes centros urbanos, el acceso a beneficios es más limitado y, en muchos casos, las personas mayores deben abonar la tarifa completa, incluso con haberes mínimos.

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En ese marco, la legisladora plantea que el acceso al transporte resulta clave para actividades cotidianas como la atención médica, los trámites o la educación, especialmente en contextos de deterioro del poder adquisitivo.

Antecedentes y discusión en Santa Fe

La propuesta retoma experiencias ya vigentes en otras jurisdicciones. En Córdoba, por ejemplo, existe un esquema de boleto gratuito para personas mayores que funciona desde hace más de una década.

En Santa Fe, el antecedente más cercano es el Boleto Educativo Gratuito, una política implementada a nivel provincial que subsidia el transporte para estudiantes, docentes y asistentes escolares.

El debate sobre la extensión de beneficios al transporte público se da en paralelo a la reconfiguración del sistema tras la reducción de aportes nacionales, lo que obliga a las provincias a redefinir esquemas de financiamiento y cobertura. En ese contexto, la iniciativa de Arena suma un nuevo eje a la discusión sobre movilidad y políticas sociales en el territorio santafesino.

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