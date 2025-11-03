Boleto Educativo Gratuito en Santa Fe: cuando el Estado trabaja para transformar vidas

El Boleto Educativo Gratuito se implementó en Santa Fe durante la gobernación de Omar Perotti.

Hace cinco años, Omar Perotti cumplió una de sus principales promesas de campaña : el Boleto Educativo Gratuito (BEG). Lo que muchos consideraban una utopía se transformó en un derecho que hoy alcanza en Santa Fe a 300 mil personas, consolidado por ley y sostenido por la gestión actual.

Cada viaje amparado por el BEG representa más que un traslado. Es una oportunidad que se renueva día a día para estudiantes, docentes y asistentes escolares que pueden llegar a las aulas sin que el costo del transporte sea una barrera. Detrás de cada boleto hay un futuro en marcha.

Durante años, era común ver a maestras y maestros de toda la provincia haciendo dedo en las rutas para llegar a sus escuelas. Ese paisaje, que parecía inmutable, cambió para siempre. Hoy, gracias a una decisión política sostenida, esas horas en la ruta se convirtieron en kilómetros de aprendizaje.

El BEG también es salario indirecto: al eliminar el gasto de transporte, libera recursos que se vuelcan al consumo local. Cada pasaje gratuito es dinero que vuelve a circular en la economía familiar y en los comercios de pueblos y ciudades. Cuando la educación se expande, la economía también respira.

Con la misma lógica nació Billetera Santa Fe (BSF), otra herramienta del Estado provincial para impulsar la economía pospandemia. Su éxito fue inmediato y verificable: miles de usuarios y comercios la adoptaron como parte de la vida cotidiana. Su desactivación, en el actual contexto de caída del consumo, deja al descubierto el costo social de la ausencia del Estado.

Ambas políticas, BEG y BSF, son ejemplos de cómo la acción pública puede ser eficiente, transparente y profundamente transformadora. No son gastos superfluos, sino inversiones que mejoran la vida cotidiana de la población y refuerzan el tejido social.

El Estado necesario

Entre 2019 y 2023, el Gobierno de Santa Fe demostró que se puede invertir sin desequilibrar las cuentas públicas. Las tarifas de luz y agua crecieron por debajo de los salarios con un mismo objetivo: aliviar la economía de las familias y dinamizar la actividad local.

Frente al discurso que plantea que “el Estado sobra”, estas políticas muestran lo contrario. Un Estado presente no limita la libertad, la garantiza. Cuando se retira lo que queda no es autonomía, sino desamparo.

Como afirma el exgobernador Perotti: “Un Estado elefantiásico asfixia a las fuerzas productivas, pero sin Estado somos una sociedad a la deriva”.

En Santa Fe, la experiencia demuestra que el Estado puede ser moderno, eficiente y profundamente humano. Uno que no se encierra en los escritorios, sino que viaja cada día en un colectivo lleno de estudiantes, docentes y sueños.